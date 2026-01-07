冬天泡湯恐害心梗！醫示警2類人別亂泡 感冒也不宜

記者蔣季容／台北報導

冬天氣溫驟降，民眾經常選擇泡湯暖身，然而冷熱交替造成的溫差或不當習慣極容易對心血管造成負擔，尤其是高血壓患者、曾有心肌梗塞病史者，更可能因此引發心血管疾病。此外，台北慈濟醫院心臟血管科醫師李家誠提醒，若正處於發燒、感冒、感染或身體有未癒合傷口的情況下，也不宜泡湯。

李家誠表示，高血壓或曾有心肌梗塞病史等高風險族群，若有不當的泡湯習慣，就容易造成心血管負擔。例如一進入浴場就直接泡入高溫池，會使血管在短時間內快速擴張；在高低溫池之間反覆交替，血管頻繁收縮與舒張，使血壓波動更劇烈；空腹、飯後或飲酒後立即泡湯，則容易因血糖不穩、血流重新分配使腦部與心臟的供血短暫下降。

李家誠提醒，一旦血壓不穩，就可能出現頭暈、心悸、胸悶、噁心、嘔吐或呼吸急促等症狀，若有持續性的不適，很可能是心肌梗塞、腦中風前兆，不可不慎。

面對冬季泡湯需求，李家誠表示，民眾行前應先做好自我檢查與準備，包括確認當日血壓是否穩定、是否有胸悶或心悸等不適，平時服用之藥物也務必隨身攜帶並告知同行者位置。在泡湯方式上，李家誠提供以下建議：

1、入池循序漸進：可先透過足浴暖身，待身體適應後再入池。

2、控制水位高度：水位以胸口以下為宜，以免水壓過高影響胸腔活動，進而增加心臟負荷。

3、留意水溫與時間：溫泉池選擇40℃以下，且每次浸泡時間不宜超過10-15分鐘。

4、適時休息與補水：休息期間需補充水分，每次約150-250毫升，避免因脫水造成心臟負擔。

李家誠進一步指出，若正處於發燒、感冒、感染或身體有未癒合傷口的情況下，都不宜泡湯；血壓控制不佳、有不穩定心絞痛或近期曾有胸痛、暈眩等急性症狀的民眾，也應暫緩安排，待病情回穩後再考慮前往。

李家誠強調，在日常心血管保養方面，民眾應維持規律運動、保持適當水分攝取，並採取低鹽、低油、均衡的飲食習慣。外出時可以配戴毛帽、圍巾，保護頭頸部，減少血管突然劇烈收縮的機會。如果有任何不適症狀，務必及時前往就診，以免錯過黃金治療時機。

