冬天泡湯恐猝死？醫師曝這「5行為」要小心！

生活中心／尤乃妍報導

冷氣團來襲，全台氣溫驟降，天氣一冷，就想泡個暖暖的熱水澡或溫泉。對此，胸腔內科醫師黃軒提醒，冬日泡湯若不注意，恐導致血壓劇烈波動、自律神經瞬間失控，進而提高猝死風險，且通常發生在平時「看起來很健康」的人身上。









冬天泡湯要避免短時間內的冷熱交替，否則心臟負荷不了恐引發猝死。 (示意圖，非關此新聞／民視新聞網）

天氣冷，不少民眾會選擇泡湯暖身，不過，胸腔內科醫師黃軒提醒，稍有不注意就可能引發心血管急性失衡，甚至猝死。

冬天泡湯的「死亡三段式」:

1.走進浴場（冷）

低溫 → 血管急速收縮

血壓上升、心臟負荷增加

2.進入熱水（熱）

血管突然擴張，血壓快速下降，心跳加快、心臟被迫加班。

3.出池瞬間（冷）

冷空氣刺激 → 血管再次急縮

容易出現心律不整、暈厥、心肌梗塞、中風。



掌握醫師提醒的冬日泡湯技巧，才能泡的舒適又安心。 (示意圖，非關此新聞／民視新聞網）

最危險的5種泡湯行為：





1.水溫超過 41–42°C

2.泡超過 15–20 分鐘

3.喝酒後泡

4.一個人泡、沒人注意

5.起身太快、沒坐著休息

尤其是慢性病患者以及老人，血管與神經反射彈性差，在熱水浸泡時血壓調節與心跳反應明顯失常，更容易引發泡湯後猝死。

正確泡湯7步驟:

1.泡之前：先把身體「預熱」

2.進浴池前， 先沖溫水，讓血管慢慢放鬆，防止心臟短時間內冷熱交替。

3.水溫：38–40°C 最安全、最穩定，超過 41–42°C，恐讓血壓大跌、心跳亂飆。

4.下水順序：腳 → 小腿 → 大腿 → 腰 → 胸，讓自律神經「慢慢適應」。

5.時間：5–10 分鐘就好，一天最多 2 次，中間一定要休息。

6.泡湯前後一定要喝水:泡前飲用300–500 ml，泡後再補一次。

7.喝完酒、正在感冒、發燒、正在空腹或剛吃飽、血壓控制不好或偏高、心臟病、中風、洗腎患者、嚴重糖尿病（併發神經病變)都應避免泡湯

掌握正確泡湯技巧，才能泡的舒適又健康。

