冬天泡湯會提高猝死風險！ 醫師曝5種最危險行為

醫師黃軒今po文，指冬天泡湯確實會提高猝死風險，還列出最危險的5種泡湯行為，提醒大家要注意。（示意圖，取自photo-AC）

最近大陸冷氣團發威氣溫明顯下降，有不少人會特別跑去泡湯，不過醫師黃軒今（26）日po文，指冬天泡湯確實會提高猝死風險，關鍵不是溫泉，而是冷熱交替造成的「心血管急性失衡」，他還列出最危險的5種泡湯行為，提醒大家要注意。

黃軒今於臉書po文，提到冬天泡湯會提高猝死風險，關鍵不是溫泉，而是冷熱交替造成的「心血管急性失衡」，就是一場發生在體內、但完全無感的生理風暴。他分析點出冬天泡湯的「死亡三段式」，首先在冷的情況下走進浴場，血管會急速收縮、血壓上升、心臟負荷增加；接著，身體進入熱水會讓血管突然擴張、血壓快速下降，心跳加快、心臟被迫加班；最後階段，出池瞬間受到冷空氣刺激，血管再次急縮，就容易出現心律不整、暈厥、心肌梗塞及中風。

廣告 廣告

黃軒補充表示，年紀大、慢性病的人特別危險，因為他們的血管和神經反射已沒那麼有彈性了，根據研究顯示，高血壓、心臟病患者，以及糖尿病、腎臟病、洗腎族群在熱水浸泡時，血壓調節與心跳反應明顯失常。

黃軒還列出最危險的5種泡湯行為，像是水溫超過41至42度、泡超過15至20分鐘、喝酒後泡、一個人泡（沒人注意）、起身太快（沒坐著休息）。他強調冬天泡湯不是不能，是不能「亂泡」。不是水要怕，是溫差要命。

至於要怎樣泡湯，才不會猝死？黃軒列出關鍵7步驟，首先，在泡之前先把身體「預熱」，先沖溫水讓血管慢慢放鬆；第二，水溫選擇38至40度間，最安全、最穩定；第三，下水順序腳先，依序到小腿、大腿、腰、胸，目的讓自律神經「慢慢適應」；第四，建議泡5至10分鐘就好，中間一定休息，因為泡太久最容易出事；第五，泡湯前後一定要喝水，而且禁止酒精、濃茶及咖啡；第六，出池瞬間是最高風險，正確做法是出池後先坐3至5分鐘，接著才慢慢站起來，立刻擦乾、穿好衣服；最後，如果有敘述的狀況，今天請不要泡湯，像是剛剛喝完酒後、正在感冒及發燒、正在空腹或剛吃飽、血壓控制不好或偏高，以及心臟病、中風、洗腎跟嚴重糖尿病的人。

更多鏡週刊報導

網疑惑冬天不見了？ 天氣粉專提霸王寒流當年數據：現在才打到第3局

嘉義住宿一晚比高鐵來回貴？鄉民陷選擇障礙 疑惑：算不算打擊國旅

大陸冷氣團發威！6縣市低溫特報 專家：入冬以來最強