冬天泡湯注意！「身上貼這片」下水超NG 藥師示警：有致命風險

冬季氣溫偏低，不少民眾喜歡泡湯暖身，但藥師提醒，泡湯前若未取下藥布，恐暗藏健康風險。（示意圖／翻攝自photoAC）

冬季氣溫偏低，不少民眾喜歡泡湯暖身，但藥師提醒，泡湯前若未取下藥布，恐暗藏健康風險。藥師黃彥儒指出，部分強效止痛貼片，尤其含有鴉片類成分的經皮吸收藥物，在高溫環境下會加速藥物吸收，可能導致呼吸抑制、意識不清，嚴重時甚至有致命風險，相關不良反應已有通報案例。

即使是一般痠痛貼布，也不代表絕對安全。黃彥儒表示，貼布遇熱後，藥物與黏著材質可能刺激皮膚，曾有案例出現二至三度灼傷，嚴重者甚至需要植皮治療。原因在於泡湯時高溫會使血管擴張，加快經皮吸收速度，讓藥效與刺激性同步放大。

廣告 廣告

此外，正在服用慢性病藥物的民眾，泡湯時更需提高警覺。藥師指出，高溫會導致血管擴張、血壓下降，若再加上降血壓藥、部分攝護腺用藥、利尿劑、降血糖藥或部分抗憂鬱藥，容易出現頭暈、眼前發黑等姿勢性低血壓症狀。建議起身時動作放慢，若感到暈眩，應立即蹲下並低頭，以避免昏倒受傷。

藥師也提醒，糖尿病患者泡湯時須留意低血糖風險。整體而言，泡湯前務必取下所有貼布，用藥期間更要注意安全，才能安心享受泡湯的放鬆時光。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

余家昶今辦告別式 大女兒哽咽唸祭文：大家都說你是英雄，但我希望你不是

58歲王祖賢近照曝光！新年問候曝光全臉美照 沉默以對壓榨員工傳言

借鏡台東跨年翻轉城市行銷 陳品安：苗栗不缺條件只缺規劃執行