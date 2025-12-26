冬天泡湯竟成索命關卡？醫揭「致命三段式」：溫差是關鍵

寒流泡湯藏猝死危機，醫籲冷熱溫差是關鍵，健康者勿輕忽。 圖：Gemini AI生成 / 曾郡秋 製

[Newtalk新聞] 時序入冬，寒流來襲之際，許多民眾喜歡泡溫泉暖身，但新聞常傳出泡湯後倒下、猝死池邊的案例，令人擔憂。重症專科醫師黃軒於臉書指出，冬天泡湯確實會提高猝死風險，關鍵並非溫泉本身，而是冷熱交替造成的「心血管急性失衡」，這是一場體內無感的生理風暴。黃軒表示，許多泡湯猝死者並非重病患者，反而是「看起來還不錯」的人，因此民眾切勿輕忽。

黃軒進一步說明冬天泡湯的「致命三段式」：首先，走進浴場時，低溫會導致血管急速收縮，血壓上升，增加心臟負荷；接著，進入熱水後，血管突然擴張，血壓快速下降，心跳加快，心臟被迫加班；最後，出池瞬間接觸冷空氣，血管再次急縮，容易引發心律不整、暈厥、心肌梗塞甚至中風。黃軒強調，很多人並非死在池裡，而是倒在池邊。

為何年紀大、慢性病患者特別危險？黃軒解釋，因為他們的血管和神經反射已經彈性不足。研究顯示，高血壓、心臟病患者、糖尿病（自律神經受損）、腎臟病及洗腎族群，在熱水浸泡時，血壓調節與心跳反應會明顯失常。

黃軒指出，日本是全球泡湯文化最盛的國家，也是最早注意到此問題的地方。日本研究發現，冬季每10萬人約有8.5至11.6例浴室猝死，絕大多數為老年人，且冬季「浴室相關猝死」明顯高於其他季節，與寒流、浴室溫差高度相關，尤其在傍晚至夜間泡澡時風險更高。

黃軒列出最危險的5種泡湯行為：水溫超過41至42°C、泡超過15至20分鐘、喝酒後泡、一個人泡沒人注意、起身太快沒坐著休息。黃軒強調，泡湯不是拚耐熱，是拚穩定。熱水浸泡會導致心輸出量增加、周邊血管阻力下降，交感神經與副交感神經「打架」，對某些人來說等同於無預警的心臟壓力測試。

那麼，該如何泡湯才安全？黃軒表示，關鍵在於管理「溫差」，避免心臟在冷熱交替中承受過大壓力。黃軒傳授「不猝死泡湯7步驟」：

1. 泡之前先把身體「預熱」：進浴池前先沖溫水，讓血管慢慢放鬆。

2. 水溫控制在38至40°C的安全區：超過41至42°C易導致血壓大跌、心跳亂飆。

3. 下水順序要正確：腳先入水，依序是小腿、大腿、腰、胸，讓自律神經慢慢適應。

4. 時間要短：5至10分鐘就好，一天最多2次，中間一定要休息。

5. 泡湯前後要喝水：泡前補充300至500ml，泡後再補一次，避免脫水。

6. 出池瞬間最高風險：出池後先坐3至5分鐘，再慢慢站起來，並立刻擦乾穿好衣服。

7. 特定狀況切勿泡湯：包含剛喝完酒、感冒發燒、空腹或剛吃飽、血壓控制不好或偏高、心臟病、中風、洗腎患者、嚴重糖尿病患者。

黃軒強調，遵循這7個步驟，能避免血壓劇烈波動、自律神經瞬間失控，以及出池那一下的致命溫差，這三點正是泡湯猝死真正的核心原因。黃軒提醒民眾，泡湯要慢、要短、要暖、要有人陪伴，安全享受泡湯樂趣。

