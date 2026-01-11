冬天洗澡小心「浴室溫差」！5高風險行為恐釀心血管意外 醫教保命洗澡法

重症科醫師黃軒指出，冬天洗澡若忽略溫差，容易讓血管和心臟承受劇烈壓力，甚至造成昏厥甚至有生命危險。（翻攝自pexels）

冬季氣溫低，許多人習慣泡個熱水澡暖暖身體，但冬天洗完澡倒下來，卻從來不是新聞。重症科醫師黃軒指出，冬天洗澡若忽略溫差，容易讓血管和心臟承受劇烈壓力，甚至造成昏厥甚至有生命危險。

黃軒在臉書粉絲專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」指出，冬季家中溫差最大往往是浴室，客廳約18°C、臥室20°C，而浴室僅10–12°C，甚至更低。脫衣瞬間，人體進入「冷休克模式」，交感神經活化、血管急速收縮、血壓飆升；接著開熱水時，血管又快速擴張，對心臟與血管來說如同來回拉扯的橡皮筋。研究顯示，洗澡過程體會同時承受冷暴露、熱水刺激以及站立、彎腰帶來的血液回流改變等三重壓力，特別是高血壓、心臟病、糖尿病患者、長者或脫水、熬夜者風險更高。許多意外往往不是發生在洗澡時，而是洗澡的「前5分鐘」或「洗完站起來那一刻」。

黃醫師列出5種高風險行為：

洗前不暖身，直接脫光。 浴室冰冷，沒有任何暖氣。 水溫一次開到很熱。 洗太久、蒸到頭昏。 洗完立刻衝出浴室吹冷風。

保命型洗澡順序 循序漸進

安全的冬天洗澡順序，應該在洗澡時就做好受寒的準備，洗前先開暖氣或熱水蒸氣、在浴室穿衣適應溫度；洗時先沖四肢再洗全身、水溫溫熱、洗澡時間控制在10–15分鐘；洗後擦乾穿好衣服、坐1–2分鐘再出浴室，避免立刻彎腰或蹲下。

黃醫師提醒，冬天洗澡最危險的並非水太熱，而是忽略身體正承受的溫差暴擊，洗澡可以放鬆，但前提是讓血管有時間適應，才能安全享受溫暖。

