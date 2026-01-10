冬天洗澡最危險！醫示警「5地雷」直接脫光恐瞬間倒下

生活中心／吳宜庭報導



寒流來襲，不少人習慣回家洗熱水澡放鬆，但胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，冬季浴室往往是家中最危險的地方。黃軒指出，冬天室內溫差大，浴室溫度可能僅10–12°C。當你一脫衣服，身體就會立刻進入「冷休克模式」，會瞬間交感神經暴衝、血管急速收縮、血壓飆升；接著熱水沖下，血管快速擴張，形成「冷熱交替」的劇烈拉扯，對心臟與血管是一大負擔。









他在貼文中提醒，高血壓、心臟病、糖尿病患者、長者，以及長期熬夜或脫水的人，在冬天洗澡特別危險。「很多人不是洗澡洗到出事，而是在洗前 5 分鐘或洗完站起來那一刻倒下」。為了降低風險，他列出五大冬天洗澡禁忌，並強調這些行為單獨看似無害，但在冬天疊加起來，就可能形成高風險組合：

1.洗前不暖身，直接脫光。

2.浴室冰冷，沒有暖氣。

3.水溫一次開到很熱。

4. 洗太久、蒸到頭昏。

5.洗完立刻衝出浴室吹冷風。

此外，他也建議建立「保命型」洗澡流程：

1.洗前：先開浴室暖氣或放蒸氣 3–5 分鐘；並穿著衣服適應溫度再脫；浴室溫度建議不低於 18°C。

2.洗時：順序為「腳、小腿、手臂、軀幹」；水溫溫熱即可；洗澡時間需控制 10–15 分鐘。

3.洗後：先擦乾、穿好衣服；在浴室坐 1–2 分鐘再走出；應避免立刻彎腰或蹲下。

最後黃軒特別澄清，網傳「老人冬天先洗頭容易中風」的說法，目前並無實證支持，「關鍵在於溫差控制與血液循環穩定」，他呼籲民眾，「冬天洗澡，最危險的不是水太熱，而是你忽略了身體正在承受的溫差暴擊」。

