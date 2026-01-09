冬天洗澡水溫、順序有眉角！必看注意事項 防範中風、心肌梗塞、一氧化碳中毒、熱休克找上門
冬天洗熱水澡堪稱是一大享受！不過，要在低溫的冬日裡，享受暖呼呼的熱水澡有許多眉角；如果掉以輕心，可能發生暈倒、熱休克甚至死亡等憾事。究竟冬天洗澡該注意哪些細節？洗澡水溫、順序、取暖方式又有何建議？Yahoo新聞編輯室帶你一次掌握！
洗澡避開飯後時段 錯開服藥時間
吃完飯後，人體為了協助消化，血液多會集中在腸胃。此時，若去洗澡，血液又會分散至周邊血管，除了容易影響消化，也不利於心血管的健康，建議飯後半小時至一小時再洗澡為佳。空腹時，因為人體處於低血糖的狀態，也建議先暫緩洗澡。
家醫科醫師吳芝穎提醒，有服用降血壓藥物的民眾，吃藥時間應與洗澡時間錯開。由於吃完降血壓的藥，血壓已經呈現下降趨勢；若再洗熱水澡，周邊血管擴張，血壓連帶下降，容易有低血壓、暈眩等狀況。
冬天洗澡留意浴室溫度 避免溫差過大
天冷時洗熱水澡，體溫會上升，身體周邊血管也會隨之擴張、分散，容易造成回心的血量略微下降；這時若環境出現冷熱變化，便可能提高心肌梗塞、中風等心血管疾病風險，因此冬天洗澡時應特別留意。
為防止溫差變化過大，家醫科醫師吳芝穎建議，家中有裝浴室暖風機者，洗澡前可以預先開啟，讓浴室變暖；或先開熱水，利用水蒸氣讓浴室溫度升高後，再脫衣洗澡，降低心肌梗塞、中風的風險。洗完澡，也應穿上衣服保暖後，再走出浴室，以免受寒。
冬天洗澡最怕無形殺手 一氧化碳中毒很危險
冬天是家戶一氧化碳中毒發生的旺季，想要有所防範，保持環境通風至關重要，熱水器最好不要裝在室內。
然而，現今有不少房屋因空間受限，常將熱水器安裝在室內。如果讀者朋友的家中，也有類似情況，洗澡時應打開跟室外直接連通的窗戶，保持良好通風，切勿因為怕冷就抱持僥倖心態，一氧化碳中毒嚴重時，可是會丟失性命的。
鑑於一氧化碳是無色無味的氣體，中毒後症狀很常被忽略，洗澡時要是出現頭昏、噁心、嗜睡等情形，務必立即停止盥洗，趕快打開窗戶通風，並關閉燃氣熱水器，接著評估是否撥打119求助。
看更多》天冷小心一氧化碳中毒！一氧化碳中毒症狀、急救、預防必讀Q&A
洗澡水溫最多40°C 泡澡注意「熱休克」
天冷時洗個熱水澡，是相當幸福的享受；泡澡更能舒緩一天的疲勞。不過，心臟血管科醫師陳則瑋示警，熱水會讓四肢周邊的血液，快速回流到中心，倘若水溫太高或泡太久，心率會更快，心臟需氧量也隨之增加，可能誘發心絞痛、心律不整甚至猝死，不可不慎！
另外，皮膚科醫師黃毓惠提及，洗澡水溫38°C至40°C最合適，水溫太高容易導致角質受損、引起皮膚乾癢，也影響皮膚的保濕能力，反而讓自己更不舒服。
綜合上述，建議讀者朋友，泡澡水溫不要超過40°C，時間抓15分鐘以內為佳，否則恐因泡太久出汗過多，造成頭暈，進而引發熱休克。萬一不慎因為撞到頭，暈倒在浴室就更危險了。安全起見，泡澡時可先知會家人，請家人隨時留意查看，做好各項因應措施，泡澡才會泡得舒適又安全。
冬天洗澡順序有學問 可先洗身體再洗頭
網路上曾流傳「冬天洗澡順序錯誤易導致中風」的說法，對此，國健署闢謠，目前未有實證顯示，洗澡順序與腦血管疾病有直接關係，最主要還是跟周遭溫度變化短時間過於激烈相關。
而為了防止身體突然感受到溫差變化，就像游泳下水前可以先潑水，家醫科醫師李福春建議，可以先從手腳開始洗身體，等到身體比較適應水溫再洗頭，因為頭部相對容易著涼。
中醫師張立德也站在中醫觀點分析，冬季氣溫低，若是立即洗頭，恐使頭部血液流動不順暢，長此以往可能引發腦血管疾病。如能先洗臉、洗手腳、洗身體，最後洗頭，能讓全身的血管擴張，減少心臟血液循環負荷量，也較能保暖身體，避免風寒侵襲。
冬天洗澡使用電暖器該注意什麼？
考量浴室是濕氣非常高的空間，若冬天洗澡時需要使用電暖器，應慎選防潑水產品，以防發生意外；也要盡量做好乾濕分離，不然大量的水直接淋在電暖器，還是會有危險。
看更多》電暖器種類有哪些？可以放浴室、插延長線嗎？電暖器怎麼用才安全？
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：廖梓鈞
參考資料
※冬天洗澡順序錯誤易導致中風？（國健署）
※《立德醫師：#中老年人冷天洗澡注意事項！》（中醫師張立德臉書）
