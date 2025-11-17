冬天洗澡這樣做最傷皮膚！醫揭「3大地雷」你可能天天都在犯

【健康醫療網／記者陳靖安報導】隨著冬季來臨，氣溫驟降、空氣濕度降低，皮膚科門診觀察發現，許多民眾因長時間使用暖氣、熱水洗澡或過度清潔，導致皮脂膜受損、角質層含水量下降，出現乾燥、脫屑與搔癢等不適。恩主公醫院皮膚科江明哲醫師提醒，皮膚乾癢看似小問題，但若長期忽視，可能進一步發展為慢性濕疹、異位性皮膚炎甚至感染性皮膚炎。當乾癢持續不癒或出現破皮紅腫時，應及早就醫。

氣溫濕度雙降 皮脂膜受損成冬季乾癢主因

江明哲醫師指出，冬季氣溫降低會使皮脂腺分泌減少。研究顯示，溫度每下降1°C，皮脂分泌量約減少10%。皮脂是皮膚天然的防水層，一旦油脂減少，角質層便難以留住水分；同時冷空氣與暖氣環境使濕度下降，當角質層含水量低於10%時會出現微裂，造成皮膚屏障受損並引起紅癢與發炎。而冬天的乾癢其實是皮膚屏障損傷的警訊，若沒有即時修復，皮膚會陷入乾癢與發炎的惡性循環。

保濕關鍵3步驟 重點是「鎖水」不是「補水」

江明哲醫師強調，保濕的核心在於重建皮膚屏障，而非單純補水，他分享保濕關鍵三步驟如下：

清潔後三分鐘內塗抹保濕品：利用洗澡後皮膚仍含水的狀態，立刻塗抹保濕品，最大程度鎖住水分。 挑對保濕成分：

吸水劑：甘油、玻尿酸、尿素。

鎖水劑：凡士林、礦物油。

修復屏障：神經醯胺、膽固醇、脂肪酸。

依膚質與部位選用質地：

臉部／中性肌：選擇含水量較高、質地輕盈的乳液作為日常保養。

四肢部位乾燥區：選擇含油量較高、保濕力佳的乳霜。

手肘、腳跟龜裂：選擇如凡士林含油率最高的油膏，在皮膚表面形成防水膜。

三大錯誤習慣 恐讓皮膚越洗越乾

江明哲醫師指出，許多人在冬季為了清潔或止癢，反而破壞皮膚防線，常見錯誤包括：

熱水洗澡過久：熱水會迅速溶解皮膚表層油脂，洗後雖暫時舒緩，卻使皮膚更乾。建議水溫36至39°C，洗澡時間不超過15分鐘。 使用皂鹼、香料或酒精產品：強鹼性清潔品會破壞皮膚酸鹼平衡，導致緊繃與乾裂。建議改用pH中性或微酸性、無香料配方。 頻繁去角質與磨砂：冬季皮膚代謝減緩，過度去角質會讓角質層受損，導致紅癢、脫屑甚至發炎。

持續乾癢兩週未改善 恐為皮膚病或代謝異常警訊

江明哲醫師提醒，皮膚乾癢若經過保濕與改善清潔習慣仍未改善，且乾癢伴隨紅疹、皮屑、裂紋或夜間劇癢與疼痛，就要懷疑有可能是以下的皮膚疾病或代謝問題引起：

異位性皮膚炎：慢性乾癢、反覆紅疹，常見於四肢彎曲處（如手肘內側、膝窩），冬天特別容易惡化。 慢性濕疹：皮膚粗糙、脫屑，伴隨劇癢與抓癢結痂，常因反覆刺激或接觸性過敏引起。 脂漏性皮膚炎：頭皮、眉間、鼻翼兩側或耳後出現紅斑與油性脫屑，氣候乾冷時容易加劇。 糖尿病相關皮膚乾燥：高血糖導致皮膚含水量下降、神經末梢受損，造成乾癢不適，常見於小腿前側。 腎臟或肝臟疾病：尿毒或膽汁滯留可能引起全身性劇癢，若伴黃疸或浮腫等症狀，需立即就醫。

