冬天洗澡這樣做最傷皮膚！醫揭「3大地雷」你可能天天都在犯
【健康醫療網／記者陳靖安報導】隨著冬季來臨，氣溫驟降、空氣濕度降低，皮膚科門診觀察發現，許多民眾因長時間使用暖氣、熱水洗澡或過度清潔，導致皮脂膜受損、角質層含水量下降，出現乾燥、脫屑與搔癢等不適。恩主公醫院皮膚科江明哲醫師提醒，皮膚乾癢看似小問題，但若長期忽視，可能進一步發展為慢性濕疹、異位性皮膚炎甚至感染性皮膚炎。當乾癢持續不癒或出現破皮紅腫時，應及早就醫。
氣溫濕度雙降 皮脂膜受損成冬季乾癢主因
江明哲醫師指出，冬季氣溫降低會使皮脂腺分泌減少。研究顯示，溫度每下降1°C，皮脂分泌量約減少10%。皮脂是皮膚天然的防水層，一旦油脂減少，角質層便難以留住水分；同時冷空氣與暖氣環境使濕度下降，當角質層含水量低於10%時會出現微裂，造成皮膚屏障受損並引起紅癢與發炎。而冬天的乾癢其實是皮膚屏障損傷的警訊，若沒有即時修復，皮膚會陷入乾癢與發炎的惡性循環。
保濕關鍵3步驟 重點是「鎖水」不是「補水」
江明哲醫師強調，保濕的核心在於重建皮膚屏障，而非單純補水，他分享保濕關鍵三步驟如下：
清潔後三分鐘內塗抹保濕品：利用洗澡後皮膚仍含水的狀態，立刻塗抹保濕品，最大程度鎖住水分。
挑對保濕成分：
吸水劑：甘油、玻尿酸、尿素。
鎖水劑：凡士林、礦物油。
修復屏障：神經醯胺、膽固醇、脂肪酸。
依膚質與部位選用質地：
臉部／中性肌：選擇含水量較高、質地輕盈的乳液作為日常保養。
四肢部位乾燥區：選擇含油量較高、保濕力佳的乳霜。
手肘、腳跟龜裂：選擇如凡士林含油率最高的油膏，在皮膚表面形成防水膜。
三大錯誤習慣 恐讓皮膚越洗越乾
江明哲醫師指出，許多人在冬季為了清潔或止癢，反而破壞皮膚防線，常見錯誤包括：
熱水洗澡過久：熱水會迅速溶解皮膚表層油脂，洗後雖暫時舒緩，卻使皮膚更乾。建議水溫36至39°C，洗澡時間不超過15分鐘。
使用皂鹼、香料或酒精產品：強鹼性清潔品會破壞皮膚酸鹼平衡，導致緊繃與乾裂。建議改用pH中性或微酸性、無香料配方。
頻繁去角質與磨砂：冬季皮膚代謝減緩，過度去角質會讓角質層受損，導致紅癢、脫屑甚至發炎。
持續乾癢兩週未改善 恐為皮膚病或代謝異常警訊
江明哲醫師提醒，皮膚乾癢若經過保濕與改善清潔習慣仍未改善，且乾癢伴隨紅疹、皮屑、裂紋或夜間劇癢與疼痛，就要懷疑有可能是以下的皮膚疾病或代謝問題引起：
異位性皮膚炎：慢性乾癢、反覆紅疹，常見於四肢彎曲處（如手肘內側、膝窩），冬天特別容易惡化。
慢性濕疹：皮膚粗糙、脫屑，伴隨劇癢與抓癢結痂，常因反覆刺激或接觸性過敏引起。
脂漏性皮膚炎：頭皮、眉間、鼻翼兩側或耳後出現紅斑與油性脫屑，氣候乾冷時容易加劇。
糖尿病相關皮膚乾燥：高血糖導致皮膚含水量下降、神經末梢受損，造成乾癢不適，常見於小腿前側。
腎臟或肝臟疾病：尿毒或膽汁滯留可能引起全身性劇癢，若伴黃疸或浮腫等症狀，需立即就醫。
天冷注意4招保護心、腦 身體水分不足疾病風險增！冬天「補水」也很重要
90%的人都不知道，8個「養膚潛規則」全公開！破解為什麼你擦貴婦乳霜都沒效？
體內保濕的進階版：「吃好油」比狂喝水更鎖水除了每天喝 2000c.c. 的水。 內行人會在水中加入「好油」與「好菌」，從腸道開始養出潤澤肌。因為喝水只是「補水」，但如果皮脂膜不健康，水分依然會流失。皮膚的潤澤感，關鍵在於攝取「優質脂肪」。
資生堂虧損502億震驚全球！日本美妝卻逆勢狂賣：2025四大必收神品一次看
以下四款是今年日本女生最關注、也最值得入手的代表作——從護手、保養、水光唇到限量彩妝，每一款都在市場低迷時依舊亮眼。No.1 無限肌緻 × 比得兔™ 撫紋美頸護手精華去年一推出就有漂亮表現的無限肌緻撫紋美頸護手精華，今年再度以 比得兔™ 連...styletc ・ 3 天前
開架最美護唇膏推薦！3CE、Laka用過回不去，肉桂卡色真心美炸
便宜又好用的開架護唇膏推薦！3CE柔光小粉管是編輯最近的新歡～還有韓國超人氣的LAKA，潤唇油出乎意料地清爽！必買還有經典的小蜜媞、曼秀雷敦也都是有口皆碑！造咖 ・ 2 小時前
秋天一到皮膚又乾又癢？資深護理師傳授「5大實用策略」，讓肌膚穩定度過乾冷季
俗話說：「秋日一場雨，天氣步步寒。」經過幾次秋颱後,氣溫漸降、濕度驟減,肌膚也悄悄拉響「乾燥警報」。在這個皮膚屏障轉換最緊張、也最脆弱的時期,資深護理師郭貞君提醒,從緊繃、發癢、乾紅到脫皮,這些都是肌膚在換季時發出的 SOS 訊號。只要了解皮膚的生理反應,就能找到預防乾癢與穩定膚況的關鍵。
TWICE子瑜、娜璉御用色號全公開！Visée、fwee、Laka…2025秋冬「水光唇」天花板就是這幾支
Visée 花綻雙色頰彩 RO-3暮紫薔薇子瑜使用的就是RO-3甜美優雅的藕粉色，透過疊加兩種質感與色彩，打造出如同從內而外綻放的花朵一般、好氣色且立體感十足的雙頰。輕薄服貼，即使多次疊擦也不會厚重感、粉感或泛白，實現清透美麗的粧效。Visée 果漾晶潤豐唇膏PK881＋精華豐唇...styletc ・ 1 小時前
2025最強三大限定彩妝一次看：OSAJI手繪插畫、RMK微風假日、Bobbi Brown仙境聯名全收藏！
1.Bobbi Brown ×《愛麗絲夢遊仙境》聯名系列Bobbi Brown 完整把童話世界搬到彩妝桌上！愛麗絲夢遊仙境全系列真的是可愛到暈，首推8 色眼影盤以霧面與珠光交織，配合紅心皇后、瘋帽子、白兔先生等插畫設計，每次打開都像走進仙境深處。外包裝有浮水式愛麗絲和許多周邊可愛品的...styletc ・ 1 小時前
