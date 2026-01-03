冬天洗澡「先洗頭」恐中風？醫曝「順序」不重要，洗完1動作才關鍵：恐使血壓飆升、心梗發作
冷氣團接力報到，全台有感低溫，劇烈溫差易引發心臟及腦血管疾病，特別是「從被窩起床」、「洗澡前後」及「進出浴室」3瞬間衝擊最大。網路上也流傳一則「冬天洗澡順序」資訊，建議冬天應該依序從「臉＋手腳→身體→頭」來洗澡，避免溫差增加心臟與腦血管負擔，真是這樣嗎？
對此，國健署澄清並無有實證顯示「洗澡順序」和腦血管疾病有直接關係，反而是短時間過於激烈的環境溫度變化，與腦血管風險較為相關。醫師則建議，若從外頭低溫回到家，千萬別一進門就沖澡暖身，而是等到身體回暖再洗澡，洗完澡之後，立即穿上保暖衣物。另外洗完澡也別直接赤腳踏出浴室，因為從溫暖浴缸或浴室地面一腳踩在冰地板的行為，有可能使血壓瞬間飆升，增加心肌梗塞等猝死風險。
冬天洗澡有「順序」？洗錯恐傷身
近日全台有感降溫，低溫甚至降到10度以下，許多人回到家都會洗個熱水澡來暖身，但網傳冬季氣溫低，脫衣後血液會集中於頭部和內臟，若立即洗頭，可能會讓頭部血液流動不暢，長期下來可能會引發中風等腦血管疾病。
所以冬天洗澡應避免一脫衣服就跳進熱呼呼的浴缸，最好先從臉部清潔開始，再依序沖洗手腳、身體，等到適應水溫後才洗頭，避免刺激腦部血液循環，誘發腦血管疾病。
其實這個說法源自日本報導，由於日本多數家庭的浴室沒有暖氣，從室溫較低的更衣室突然進入浴缸內，容易因劇烈溫度變化導致血壓巨幅波動，進而引發心肌梗塞等，也就是所謂的「熱休克」。
日本每年因洗澡時引起「熱休克」死亡人數高達1.9萬人，尤以60歲以上熟齡者是熱休克的高危險群，近期女星中山美穗疑似泡澡時「熱休克」猝死，讓大眾更關注此一議題。而專家建議，脫衣入浴前，先在浴缸放熱水或用蓮蓬頭開熱水沖一下地面，讓熱水蒸氣提高浴室溫度，降低熱休克發生的機率。
不過衛福部早在2021年就闢謠，表示目前無實證顯示洗澡順序和腦血管疾病有關，倒是短時間過於激烈的周遭溫度變化，會提升腦血管疾病發生風險。
國健署提醒，從寒冷的戶外走進溫暖的室內，應該先讓身體逐漸回暖，再洗熱水澡，避免溫差過大，導致血管擴張。洗完澡後，也要注意保暖，千萬不要洗完覺得全身發熱，就馬上進入過於寒冷的地方，以免造成血管急速收縮，誘發心血管疾病急性發作。另外有使用電暖器等相關設備時，也要注意通風及用電安全。
洗完澡穿拖鞋，別一腳踩進冰地板
據《中時新聞網》報導，義大醫院社區醫學科主任、家醫科主治醫師盧易呈表示，人體在低溫環境中血管會收縮，來避免熱能喪失，但也導致血壓容易上升，增加心肌梗塞、腦中風等心血管疾病發作的風險。
因此有晨間運動習慣的長輩，冬季出門前一定要先量血壓，若收縮壓大於140毫米汞柱，建議先別出門，休息緩和一下再量一次，若血壓仍偏高，建議不要出門，否則冷風一次，血管一收縮，可能會飆得更高。
其次，是要做好保暖工作，採洋蔥式穿法，注意頭頸部及四肢末端的保暖，最好能戴上能遮住耳朵的毛帽，避免頭部遭冷風直接吹襲。另外也建議穿防潑水外套，以免運動後流汗，濕冷感覺會更強烈。並要圍上圍巾、穿襪子，口袋裡放著暖暖包。
盧易呈也提醒，洗澡後身體暖熱，千萬別直接赤腳踏出浴室、一腳踩在冰地板上，因為這也會使血壓飆升，增加心肌梗塞風險，務必記得穿上拖鞋。另外，晚上睡覺時要套上襪子，並以棉被覆蓋雙腳，若有冷暖氣機，不妨開暖氣。
點我加入幸福熟齡FB粉專，健康快樂每一天
?用新觀點活出成熟態度，點我追蹤幸福熟齡IG
更多幸福熟齡文章
為求子連生5胎、痛到坐輪椅也不願離婚…女醫師堅做「未亡人」啟示：沒輸給渣男，卻輸給文化枷鎖
起床「1動作」活化大腦！醫師靠這簡單習慣抗老：免花錢就年輕，50歲後別硬爆汗運動「反而傷身」
她40歲後暴肥，連XL衣服都緊繃…「超商111飲食法」半年瘦7kg、體脂降8%，三餐菜單公開
其他人也在看
中職》「抗荷英雄」高掛球鞋！吳哲源難敵肩傷遺憾引退
曾以遞補身分寫下傳奇，在2023年世界棒球經典賽（WBC）一戰成名的中信兄弟投手吳哲源，今（2）日正式透過社群媒體決定暫別這項他最熱愛的運動。這名在2016年以第十輪順位進入職棒的「草根強投」，在經歷與右肩傷勢長達2年的漫長復健後，決定告別職棒賽場，為其10年的黃衫生涯畫下句點。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 13
中共不准跨年活動！上海人不死心「聚集倒數54321」 下秒全場尷尬了
雖然跨年活動已經結束，許多台灣人都還在回味跨年夜，無論是全台各地絢爛的煙火，或是討論度最高的台東跨年演唱會，都仍持續引發熱議，然而今年中國有多個城市卻取消跨年活動，包含南京、杭州、上海等大城市，商圈並沒有任何慶祝活動，網路上一段上海外灘跨年倒數的影片曝光，民眾聚集倒數「54321」下秒卻一陣尷尬。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 626
柯文哲新工作曝光！震撼宣布長住「這縣市」要靠筆電、睡袋過活
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，多縣市人選已陸續出爐。民眾黨日前正式徵召白委張啓楷參選嘉義市長，黨主席黃國昌表示，將秉持最大誠意及善意，與國民黨討論整合，外界更盛傳藍營有意禮讓，不過卻斷言「可能不會贏」。對此，前黨魁柯文哲今（3）日與張啓楷出席「阿北回嘉小草座談」活動，宣布將擔任其競選總幹事，並將於此地Long Stay。民視 ・ 21 分鐘前 ・ 261
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 669
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
羽絨外套裡「這樣穿」才最保暖！專家實測證實 一票人驚：一直都穿錯
天氣一冷，許多人穿上羽絨外套時，會直覺在裡面加一件厚毛衣，認為「穿越厚越保暖」。不過，古賀由紀夫（東京服飾専門学校）分享實測結果卻顯示，羽絨外套裡面穿得太厚，反而可能沒那麼暖。 薄襯衫 vs 厚毛衣，誰比較暖？ 在室溫僅10℃的環境中，研究人員讓受試者分別在羽絨外套內，穿上「薄襯衫」與「厚毛衣」，維持 30 分鐘後，再用熱成像儀觀察體表溫度變化。結果發現：外面同樣是羽絨外套，裡面穿薄襯衫的人，身體溫度反而更高。即使更換不同受試者，結果依然一致。 為什麼「穿薄」反而比較保暖？ 關鍵在於羽絨外套真正的保暖原理。羽絨外套並不是靠「衣服本身發熱」，而是利用羽毛結構形成大量的空氣層。這些空氣層會被身體散發的熱能加溫，並被包覆在外套中，達到保溫效果。 當內搭過於厚重時，體溫反而不容易傳導到羽絨形成的空氣層，使羽絨升溫效率下降；相反地，薄且貼身的內搭，能讓體溫更直接傳遞到羽絨，空氣層更快被加熱，整體保暖效果自然更好。 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·發熱衣穿多久該汰換？專家解答「關鍵時機」 這1點也會影響保暖度 ·90%的人都圍錯！專家實測證實「圍巾這1種圍法」常春月刊 ・ 1 天前 ・ 6
現在還不是最冷！兩波強勁冷氣團先後襲台 「這些地方」恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導全台冷颼颼！許多民眾今（2）早出門上班課，可能都會察覺環境明顯低溫，但氣象署預報員葉致均稍早表示，降溫趨勢仍在持續，預計今天晚上到明天清晨，才是此波冷氣團最強時間點；這段期間，台南以北、宜蘭、花東縱谷、高屏近山區、金門馬祖等外島，都可能陸續出現10度以下低溫。他也指，今天北部地區、宜蘭普遍落在12至13度、其他地區高溫也不超過20度，算是相當寒冷；但如上所述，下半天仍會繼續轉冷。民視 ・ 1 天前 ・ 9
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 23 小時前 ・ 31
低本益AI股大清單曝光！專家點名「最強5虎」：這檔今年可賺一個資本額、股價才百元出頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導中山大學國際金融學院國資所所長王昭文從台股AI族群中篩出14檔潛力標的，清一色具備低本益比條件，其中多檔甚至低於20倍。...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 3
白委繼續留立法院？民眾黨「2年條款」將屆滿 柯文哲親自表態了
即時中心／黃于庭報導行政院通過《人工生殖法》將代理孕母脫鉤，為了協助民眾黨立委陳昭姿力推代孕入法，前黨魁柯文哲今（2）日前往立法院拜會藍綠立委。不過外界相當關心，民眾黨「2年條款」將於本（1）月底屆滿，若該法案未順利通過，會如期卸任還是繼續留任？對此，柯文哲也親自做出回應。民視 ・ 1 天前 ・ 59
被曹西平暗戀30年！陳亞蘭驚訝揭互動：當時可能會考慮
66歲資深藝人曹西平去年底於家中離世，讓許多人相當不捨。回顧曹西平生平，他這些年來未婚無子，更幾乎沒傳緋聞，僅有曾在節目被爆料暗戀陳亞蘭30年。而今（3）日陳亞蘭出席歌仔戲實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會，被問及此事也做出回應。曹西平生前曾在節目上提到，見到陳亞蘭時有小鹿亂撞的感覺，過去還跟龍千玉說自由時報 ・ 4 小時前 ・ 10
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 149
五月天遭酸「為什麼一年到頭開演唱會」 主唱阿信霸氣反擊全場嗨翻
五月天今年在台中陪伴歌迷一起奔赴2026年，在2026年的第一刻陪伴歌迷一起看90秒的煙火。網路上有人質疑，為什麼五月天要一直開演唱會？阿信在演唱會上回應質疑「有人說為什麼五月天一年到頭開演唱會，寫歌一輩子、練樂器一輩子，不開演唱會在家打電動喔！」讓全場觀眾嗨翻。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 117
WBC／對台灣絕不能失投「力量型打者多」 韓球評：先失分只能被追著打
今年3月世界棒球經典賽開打，台灣隊必須在小組內與日韓等強敵爭奪晉級門票，韓職以腳程著名的退役球員，現在擔任球評的「超音速」李大炯，近日受訪表示今年WBC對韓國棒球界非常重要，本次最重要的一戰就是面對台灣，勝利關鍵會是投手群的表現「台灣多了很多力量型打者，如果先失分，只能被一路追著打...」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 512
花6990看蔡依林演唱會！她嘆「卻是990的視野」洩難忘體驗：還被噴口水
蔡依林（Jolin）一連3場「PLEASURE」世界巡迴演唱會，1日晚間在台北大巨蛋圓滿落幕，而她砸9億將大型動物道具搬進舞台，也成為大眾討論的話題。昨（2日）主持人「芳小如」則在社群中分享觀看演唱會的感受，不過她透露自己花$6990，「看到的卻是$990的視野」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 11
力挺軍購案！黃暐瀚點名「藍營三大咖」：若2028他們當總統，台灣需不需國防？
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導政府提出的1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」昨（2）日第5度遭國民黨、民眾黨擋下。對此，資深媒體人...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 257
《中華一番》主角掛了連作者都沒料到？坦言曾向AI問「怎麼辦」，網友狂出復活梗
誕生出不少迷因的動漫作品《中華一番！》（中華小廚師、小當家）作者小川悅司在 12 月 31 日回顧了 2025 年的狀況，除了向讀者們送上新年祝福之外，也表示「在連載開始滿 30 週年的 2025 年，沒想到主角竟然會死亡」，甚至透露自己跑去問了 AI 接下來的劇情該怎麼走，不過他本人並不太滿意，最後則是打算用別的方式繼續推進故事。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 9
將「隱形戰機」打回原形！ 美批准對台軍售102億合約
美國國防部當地時間12月31日正式公告，軍工巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，將為台灣空軍生產55具「軍團莢艙」（Legion Pod）紅外線搜索追蹤系統，合約上限金額達3億2850萬美元（約新台幣102.8億元），以滿足台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 170
台東跨年獲好評網求重播！縣長饒慶鈴回應
2025全台各地舉辦跨年晚會，一起迎接2026新的一年；其中台東場的卡司強大，總導演天后張惠妹攜手A-Lin嗨翻現場，許多網友事後才知台東跨年如此精采，希望能重新上架影片，但縣長饒慶鈴和主辦單位皆表示，受限於版權，僅有直播當下可看。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4