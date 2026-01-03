冬天洗澡「先洗頭」恐中風？醫曝「順序」不重要，洗完1動作才關鍵：恐使血壓飆升、心梗發作





冷氣團接力報到，全台有感低溫，劇烈溫差易引發心臟及腦血管疾病，特別是「從被窩起床」、「洗澡前後」及「進出浴室」3瞬間衝擊最大。網路上也流傳一則「冬天洗澡順序」資訊，建議冬天應該依序從「臉＋手腳→身體→頭」來洗澡，避免溫差增加心臟與腦血管負擔，真是這樣嗎？

對此，國健署澄清並無有實證顯示「洗澡順序」和腦血管疾病有直接關係，反而是短時間過於激烈的環境溫度變化，與腦血管風險較為相關。醫師則建議，若從外頭低溫回到家，千萬別一進門就沖澡暖身，而是等到身體回暖再洗澡，洗完澡之後，立即穿上保暖衣物。另外洗完澡也別直接赤腳踏出浴室，因為從溫暖浴缸或浴室地面一腳踩在冰地板的行為，有可能使血壓瞬間飆升，增加心肌梗塞等猝死風險。

冬天洗澡有「順序」？洗錯恐傷身

近日全台有感降溫，低溫甚至降到10度以下，許多人回到家都會洗個熱水澡來暖身，但網傳冬季氣溫低，脫衣後血液會集中於頭部和內臟，若立即洗頭，可能會讓頭部血液流動不暢，長期下來可能會引發中風等腦血管疾病。

所以冬天洗澡應避免一脫衣服就跳進熱呼呼的浴缸，最好先從臉部清潔開始，再依序沖洗手腳、身體，等到適應水溫後才洗頭，避免刺激腦部血液循環，誘發腦血管疾病。

其實這個說法源自日本報導，由於日本多數家庭的浴室沒有暖氣，從室溫較低的更衣室突然進入浴缸內，容易因劇烈溫度變化導致血壓巨幅波動，進而引發心肌梗塞等，也就是所謂的「熱休克」。

日本每年因洗澡時引起「熱休克」死亡人數高達1.9萬人，尤以60歲以上熟齡者是熱休克的高危險群，近期女星中山美穗疑似泡澡時「熱休克」猝死，讓大眾更關注此一議題。而專家建議，脫衣入浴前，先在浴缸放熱水或用蓮蓬頭開熱水沖一下地面，讓熱水蒸氣提高浴室溫度，降低熱休克發生的機率。

不過衛福部早在2021年就闢謠，表示目前無實證顯示洗澡順序和腦血管疾病有關，倒是短時間過於激烈的周遭溫度變化，會提升腦血管疾病發生風險。

國健署提醒，從寒冷的戶外走進溫暖的室內，應該先讓身體逐漸回暖，再洗熱水澡，避免溫差過大，導致血管擴張。洗完澡後，也要注意保暖，千萬不要洗完覺得全身發熱，就馬上進入過於寒冷的地方，以免造成血管急速收縮，誘發心血管疾病急性發作。另外有使用電暖器等相關設備時，也要注意通風及用電安全。

洗完澡穿拖鞋，別一腳踩進冰地板

據《中時新聞網》報導，義大醫院社區醫學科主任、家醫科主治醫師盧易呈表示，人體在低溫環境中血管會收縮，來避免熱能喪失，但也導致血壓容易上升，增加心肌梗塞、腦中風等心血管疾病發作的風險。

因此有晨間運動習慣的長輩，冬季出門前一定要先量血壓，若收縮壓大於140毫米汞柱，建議先別出門，休息緩和一下再量一次，若血壓仍偏高，建議不要出門，否則冷風一次，血管一收縮，可能會飆得更高。

其次，是要做好保暖工作，採洋蔥式穿法，注意頭頸部及四肢末端的保暖，最好能戴上能遮住耳朵的毛帽，避免頭部遭冷風直接吹襲。另外也建議穿防潑水外套，以免運動後流汗，濕冷感覺會更強烈。並要圍上圍巾、穿襪子，口袋裡放著暖暖包。

盧易呈也提醒，洗澡後身體暖熱，千萬別直接赤腳踏出浴室、一腳踩在冰地板上，因為這也會使血壓飆升，增加心肌梗塞風險，務必記得穿上拖鞋。另外，晚上睡覺時要套上襪子，並以棉被覆蓋雙腳，若有冷暖氣機，不妨開暖氣。

