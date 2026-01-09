冬天洗澡「直接脫光」恐瞬間倒下！醫示警：5習慣成致命組合

冬天洗澡是許多人在一天中感到最放鬆的時刻，但在急診與加護病房，卻屢見「洗完澡突然倒下」的案例。胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，問題不在熱水本身，而是多數人忽略了冬季洗澡時「劇烈溫差」對心血管造成的暴擊。

黃軒於臉書指出，冬天家中溫差最大的地方往往不是門口，而是浴室。當客廳約18°C、臥室20°C時，浴室溫度可能只有10至12°C，甚至更低。一旦脫衣服，人體立刻進入冷刺激狀態，交感神經亢奮、血管急速收縮、血壓瞬間上升；接著如果又立刻接觸熱水，血管快速擴張，形成「冷熱交替」的強烈拉扯，對心臟與血管是一大負擔。

他說，洗澡時人體同時承受三重壓力，包括冷暴露導致血壓上升、熱水刺激造成血管擴張、血壓快速下降，以及站立、彎腰改變回心血量，容易引發頭暈甚至昏厥。這種情況對高血壓、心臟病、糖尿病患者、長者，以及長期熬夜、脫水族群特別危險。許多意外並非發生在洗澡過程中，而是在洗澡前5分鐘或洗完站起來的那一刻倒下。

黃軒也點出五大冬天洗澡常見的高風險行為，強調這些行為單獨看似無害，但在冬天疊加起來，就可能成為致命組合：

一、洗前不暖身，直接脫光

二、浴室冰冷，沒有任何暖氣

三、水溫一次開到很熱

四、洗太久、蒸到頭昏

五、洗完立刻衝出浴室吹冷風

他建議民眾採取「保命型洗澡流程」，表示在冬天洗澡前，就要開始準備好受寒：

一、洗前

1.先開浴室暖氣或熱水放蒸氣3至5分鐘。

2.穿著衣服在浴室適應溫度後再脫衣。

3.建議浴室溫度不低於18°C，避免在極冷環境下沐浴。

二、洗時

1.先沖腳、再來是小腿、手臂，最後才是身體。

2.水溫「溫熱即可」，而不是燙。

3.洗澡時間控制在10到15分鐘內。

針對網路流傳「老人冬天洗澡一定要從腳洗到頭、先洗頭會中風」的說法，黃軒澄清，目前並無實證顯示洗澡順序與腦血管疾病有直接關聯，重點仍在於溫差控制與血液循環的穩定。

三、洗後

1.先擦乾、穿好衣服。

2.在浴室坐1到2分鐘再走出來。

3.避免立刻彎腰、蹲下。

黃軒表示，這不是潔癖，而是「循環醫學」。他並提醒民眾，冬天洗澡真正的危險不是水太熱，而是忽略身體正在承受的溫差衝擊。洗澡確實能放鬆身心，但前提是要給血管足夠的時間適應溫差，才能真正洗得安心、洗得安全。

