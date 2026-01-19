冬天洗澡「5習慣」超致命！醫嚴厲警告 水太熱、洗太久都中

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

冬天洗澡，是一天中最舒服的時刻之一。但在急診與加護病房，「冬天洗完澡倒下來」，卻從來不是新聞。問題不在於水，而在於你忽略了「溫差」。

浴室 其實是冬天最危險的密室之一

重症醫師黃軒指出，多數人沒發現，冬天家裡溫差最大的地方，不是門口，而是浴室。你一脫衣服，身體立刻進入「冷休克模式」，交感神經暴衝、血管急速收縮、血壓瞬間飆升，接著你一開熱水，血管又被迫快速擴張；這種「冷→熱」的劇烈切換，對心臟與血管來說，就像被來回拉扯的橡皮筋。

．客廳 18°C

．臥室 20°C

．浴室 10–12°C（甚至更低）

為什麼「洗澡時」特別容易出事？

不是因為你老，而是因為生理機制太誠實！研究顯示，冬季洗澡時，人體會同時承受三重壓力：

1、冷暴露：脫衣瞬間血壓上升

2、熱水刺激：血管擴張、血壓快速下降

3、站立與彎腰：回心血量改變，容易頭暈、昏厥

黃軒表示，對高血壓、心臟病、糖尿病（自律神經反應慢）、長者、長期熬夜、脫水的人特別危險。很多人不是「洗澡洗到出事」，而是在洗澡的「前5分鐘」或「洗完站起來那一刻」倒下。

冬天洗澡 醫師最怕你做的5件事

1、洗前不暖身，直接脫光

2、浴室冰冷，沒有任何暖氣

3、水溫一次開到很熱

4、洗太久、蒸到頭昏

5、洗完立刻衝出浴室吹冷風

這些行為，單獨看都沒事，疊加在冬天，就變成高風險組合。

真正「保命型」的冬天洗澡順序

1、洗前

．先開浴室暖氣或熱水放蒸氣3–5分鐘

．穿著衣服在浴室適應溫度再脫

．建議浴室溫度不低於18°C，避免在極冷環境下沐浴

2、洗時

．先沖腳 → 小腿 → 手臂 → 再到身體

．水溫「溫熱即可」，不是燙

．洗澡時間控制在10–15分鐘內

▲常見的假訊息：網傳「老人家冬天洗澡必須由腳往頭洗，先洗頭容易中風，因為頭部潮濕和寒冷時，血液將流向頭部取暖。如果血管收窄，很可能會導致血管破裂…」這些目前並沒有任何實證顯示洗澡順序和腦血管疾病有直接關係。

3、洗後

．先擦乾、穿好衣服

．在浴室坐 1–2 分鐘再走出來

．避免立刻彎腰、蹲下

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

