冬天洗熱水澡取暖是錯的？醫揭6大地雷行為超危險

生活中心／杜子心報導



天氣變冷，不少民眾一到冬天就會馬上泡熱飲來喝、穿厚外套、回家立刻衝熱水澡，覺得這樣就能把寒意趕出去。但胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，很多人其實都用錯方法了，不但沒保暖到，還可能讓血壓飆升、血管痙攣，甚至誘發心肌梗塞與中風。他指出，冬季心血管事件暴增，往往與「假保暖」有關。例如靠熱飲暖身、穿緊身潮外套、暖氣狂開、運動不加衣，甚至洗超燙的熱水澡，這些看似理所當然的習慣，其實可能讓身體陷入慢性凍害。









廣告 廣告

冬天猛喝熱飲、洗熱水澡取暖是錯誤的？醫揭6大NG保暖行為其實超危險

黃軒指出許多人的冬天保暖方式都用錯方法了。（圖／翻攝自臉書黃軒醫師 Dr. Ooi Hean ）

黃軒在個人臉書專頁分享 6 大常見錯誤，包括不少人把「喝熱飲」當成唯一取暖方式，但熱湯、熱奶茶只能短暫刺激口腔，無法提高核心體溫，反而會讓人誤以為夠暖了而少穿衣，造成血管劇烈收縮，增加冬季心梗風險。另外，時下流行的貼身外套、單薄穿搭也可能在低溫中讓血流受限，使外周血管更容易痙攣；而一回家立刻沖超熱熱水澡，則因冷熱落差過大，可能讓血壓急速變化、心跳加快，是冬天浴室猝死率飆升的主因之一。他也提醒，人體主要的散熱部位是頭、頸、腳，只靠厚外套卻不護頭、頸、腳，等於讓寒氣從破口一直灌進身體。至於把暖氣開到爆，則可能讓呼吸道乾裂、咳嗽加劇、氣喘發作，甚至提高感染風險；冬天仍不加衣拼命運動，也會因冷空氣刺激氣道，讓心臟負擔暴增。

冬天猛喝熱飲、洗熱水澡取暖是錯誤的？醫揭6大NG保暖行為其實超危險

黃軒提醒戴帽子、圍巾、手套比只穿厚外套更有效保暖。（圖／翻攝自臉書黃軒醫師 Dr. Ooi Hean ）





為了避免冬季悲劇上演，黃軒也提出6項正確禦寒建議，他強調，真正有效的保暖不是靠一件厚外套，而是從頭到腳分層保暖，包括戴帽子、圍巾、手套比只穿厚外套更可靠。洗澡前也應先暖浴室，避免冷熱落差；出門前30秒做點暖身跳動，再以洋蔥式穿搭增加保暖效果。室內濕度則是維持40%至60%最剛好，不會過乾也不悶熱。若本身有高血壓或心血管病史，更要避免在大冷天猛然衝出門或做高強度運動。冬天不是不能動，但要循序漸進，才不會讓身體在冷空氣中吃不消。





原文出處：冬天猛喝熱飲、洗熱水澡取暖是錯誤的？醫揭6大NG保暖行為其實超危險

更多民視新聞報導

天氣變冷想喝酒取暖？營養師曝「恐怖真相」

女生半夜獨自住汽旅遭趕！他曝驚悚內幕：業界潛規則

眼皮狂跳是好兆頭？醫揭真相：恐罹2神經疾病

