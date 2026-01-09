冬天浴室最危險！洗完澡竟猝死 醫揭「6類人」是高危群：常熬夜也中
記者鄭玉如／台北報導
今（9）日強烈大陸冷氣團雖減弱，不過夜晚、清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，浴室是冬天最危險的地方之一，洗澡時人體同時承受「冷暴露、熱水刺激、站立與彎腰」三重壓力，導致血壓瞬間劇烈波動，提高心血管意外風險，其中「高血壓、心臟病、糖尿病、長者、長期熬夜、脫水的人」都屬於高危險群，對此分享「保命型」的洗澡順序，降低猝死與心血管風險。
黃軒在臉書粉專提到，多數人沒發現，冬天家裡溫差最大的地方不是門口，而是浴室。當脫下衣服，身體立刻進入「冷休克模式」，導致交感神經暴衝、血管急速收縮，血壓瞬間飆升，接著沖洗熱水澡，使血管快速擴張，冷熱劇烈切換，會對心臟與血管造成負擔。
冬天洗澡最危險5分鐘 醫揭6種人是高危群
研究顯示，冬季洗澡時，人體會同時承受三重壓力，除了冷暴露、熱水刺激，還有站立與彎腰，使回心血量改變，容易頭暈、昏厥，尤其「高血壓、心臟病、糖尿病（自律神經反應慢）、長者、長期熬夜、脫水」的人特別危險。
黃軒表示，很多人不是洗澡洗到出事，而是在「前5分鐘」或「洗完站起來那一刻」倒下。若是洗澡前不暖身，直接脫光；過於冰冷的浴室；水溫一次開到很熱；洗太久；洗完立刻衝出浴室吹冷風，上述5行為看起來都沒事，但在冬天疊加起來，恐變成高風險組合。
洗澡保命法！別急著脫衣 先從腳小腿開始洗
1、洗前
先開浴室暖氣或熱水放蒸氣3至5分鐘，穿著衣服進浴室，適應溫度再脫，建議浴室溫度不低於18°C，避免在極冷環境下沐浴。
2、洗時
沖洗順序為「腳小腿、手臂、再到身體」，水溫「溫熱即可」不是燙，洗澡時間控制在10至15 分鐘內。
3、洗後
先擦乾、穿好衣服，在浴室坐1至2分鐘再走出來，避免立刻彎腰、蹲下。
更多三立新聞網報導
1月彗星撞出財庫！「4星座」迎財富翻轉期 鈔票數到手軟
喝咖啡、茶不算補水？營養師揭「3大喝水真相」 1關鍵更重要
衣服曬不乾有霉味？又沒烘衣機 家事達人揭「3招」超快乾
羽絨外套放洗衣機「縮成一球球」！達人揭祕訣：恢復蓬鬆、免送洗
其他人也在看
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 8
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 8
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 1 小時前 ・ 2
【Yahoo早盤】台股一度跳水400點失守3萬點大關 分析師林漢偉：主力籌碼開始鬆動
受到美國科技股賣壓出籠影響，台股今（9）日早盤小漲9.9點、以30370.45點開出，但隨後因台積電開盤下跌30元至1655元，加上4檔上市記憶體股華邦電、南亞科、晶豪科與力積電列入處置股同步走低影響，指數迅速翻黑、跌點一度超過400點，失守3萬點關卡。摩爾投顧分析師林漢偉表示，今日電子族群出現恐慌性賣壓，強勢、熱門族群也成為領跌指標，是典型的「急煞」格局，也代表部分主力籌碼開始鬆動。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 7
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 60
太子集團陳志押送中國「為何不是送台灣或美國？」外媒揭北京搶人內幕
柬埔寨政府7日證實，太子集團創辦人陳志已被撤銷國籍並遣送回中國。中國公安部隨即公開其被捕畫面，指控涉及開設賭場、詐騙等4項罪嫌。外媒分析，陳志雖遭美英制裁與通緝，但柬方選擇應北京要求遣返，此舉形同讓中國將其「保護」在國內司法體系中，阻斷美英介入審判，並掩蓋其可能涉及的敏感政治人脈。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 81
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂
你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 26
NBA/文班亞馬替補轟30分苦吞敗！罕見「神技」直逼世界紀錄
馬刺「怪物狀元」文班亞馬（Victor Wembanyama）因左膝過度伸展缺陣2場後復出，不僅替補狂轟30分，還「秀了一腿」用腳踢近3公尺高的籃網，可見傷勢已完全復元。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
她拿不鏽鋼碗「裝1物」突炸裂 「熱油潑臉」釀毀容！
國際中心／江姿儀報導不少人家中餐具選用不銹鋼材質，相較於陶瓷餐具更不容易因碰撞而摔碎，不銹鋼餐具更耐用、耐高溫、方便清洗。然而近日中國1名女子在家中做飯，拿起雙層不鏽鋼碗當容器，將滾燙熱油放入其中，沒想到鋼碗直接炸開，熱油噴濺她一身，導致多處燙傷，尤其臉部留下大面積傷痕。民視健康長照網 ・ 13 小時前 ・ 2
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 1
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 8
台中榮總爆醜聞！3醫師起底...才被封「年度好醫生」超諷刺
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，科內三名醫師被指控長期放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，粗估至少180名病患在不知情下被「變更」主刀醫師。涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 274
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
陳妍希絕美新年照少女感滿點 3萬網驚呼：還是當年的沈佳宜
【緯來新聞網】女星陳妍希1月7日深夜在社群平台發布多張新年賀圖，身穿紅白搭配的旗袍式晚禮服入鏡，造型緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 75
傳柯文哲拜會韓國瑜「主動喊+1」 王世堅怒駁：我不去了
民眾黨立委陳昭姿為了要讓代理孕母納入《人工生殖法》，近日在立法院朝野掀起激烈爭論，藍綠內部都對代理孕母是否合法有不同意見。民眾黨前主席柯文哲先前已經為此拜會國民黨團總召傅崐萁和民進黨團總召柯建銘，預計今（9日）將拜會立法院長韓國瑜討論此事，有媒體報導稱民進黨立委王世堅主動要求參與柯韓會，王世堅對此憤而駁斥，強調自己是受邀而非主動，如果要這樣傳「對不起，這樣我不去」。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 44
籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆 其中4檔被買到漲停
台股（7）日震盪走低，加權指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交金額約8530億元。爆出歷史天量，盤後籌碼顯示，外資單日賣超298.7億元，投信同步賣超84.5億元，自營商小幅買超22.8億元，三大法人合計賣超360.4億元，資金明顯轉趨保守，權值股與金融股成為主要調節對象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
新竹棒球場現狀曝光！堆著鋼筋、廢棄物 改善工程266日曆天、未來以職棒為主已有球團接洽
荒廢已久的新竹市立棒球場的現狀曝光！新竹市8日公開照片，照片中清楚可見鋼筋、垃圾或營建廢棄物，改善工程涵蓋球場基底重建、外野及地下停車場局部結構補強、排水系統全面改善，以及人工草皮鋪設等重點項目。新竹市教育處表示，未來將以舉辦職棒賽事，甚至國際賽事為目標，已有職業棒球球團及運動產業相關單位主動接洽。TSNA ・ 3 小時前 ・ 54
空軍記者會簡報全標「無」！徐巧芯酸好笑 顧立雄：一點都不好笑
國防部實施新式「國軍機密資訊精準標示精進作法」，規定公文須逐段標註密等，包括未列密也需標註「無」。空軍司令部昨日召開記者會報告飛官辛柏毅上尉失聯情況，然而簡報中各段落後都加上「無」字，讓國民黨立委徐巧芯看不下去，今（8日）質詢時痛批「很好笑」，而國防部長顧立雄則反嗆，「我覺得一點都不好笑，這是對作業人員核定的要求」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 226
台中榮總爆爭議「醫師怨鬥爭可怕」 知情人士批：難道大家都瞎了嗎？
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，根據《CTWANT》報導，涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。其中廖致翔之前就遭院內人士檢舉違反手術室門禁管制規定，已被送交考績會審議。擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔昨天在報導曝光後，隨即在臉書發文「醫院內鬥真可怕」，並抱怨「吃力不討好，承受各種威脅」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 40