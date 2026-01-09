冬天浴室最危險！洗完澡竟猝死 醫揭「6類人」是高危群：常熬夜也中

記者鄭玉如／台北報導

今（9）日冷氣團減弱，但早晚仍寒冷。胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，冬天洗澡恐讓血壓劇烈波動，高血壓、心臟病、長者等6族群屬高危險群，洗澡一定要格外注意身體狀況。（示意圖／PIXABAY）

今（9）日強烈大陸冷氣團雖減弱，不過夜晚、清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，浴室是冬天最危險的地方之一，洗澡時人體同時承受「冷暴露、熱水刺激、站立與彎腰」三重壓力，導致血壓瞬間劇烈波動，提高心血管意外風險，其中「高血壓、心臟病、糖尿病、長者、長期熬夜、脫水的人」都屬於高危險群，對此分享「保命型」的洗澡順序，降低猝死與心血管風險。

黃軒在臉書粉專提到，多數人沒發現，冬天家裡溫差最大的地方不是門口，而是浴室。當脫下衣服，身體立刻進入「冷休克模式」，導致交感神經暴衝、血管急速收縮，血壓瞬間飆升，接著沖洗熱水澡，使血管快速擴張，冷熱劇烈切換，會對心臟與血管造成負擔。

冬天洗澡最危險5分鐘 醫揭6種人是高危群

研究顯示，冬季洗澡時，人體會同時承受三重壓力，除了冷暴露、熱水刺激，還有站立與彎腰，使回心血量改變，容易頭暈、昏厥，尤其「高血壓、心臟病、糖尿病（自律神經反應慢）、長者、長期熬夜、脫水」的人特別危險。

黃軒表示，很多人不是洗澡洗到出事，而是在「前5分鐘」或「洗完站起來那一刻」倒下。若是洗澡前不暖身，直接脫光；過於冰冷的浴室；水溫一次開到很熱；洗太久；洗完立刻衝出浴室吹冷風，上述5行為看起來都沒事，但在冬天疊加起來，恐變成高風險組合。

洗澡保命法！別急著脫衣 先從腳小腿開始洗

1、洗前

先開浴室暖氣或熱水放蒸氣3至5分鐘，穿著衣服進浴室，適應溫度再脫，建議浴室溫度不低於18°C，避免在極冷環境下沐浴。

2、洗時

沖洗順序為「腳小腿、手臂、再到身體」，水溫「溫熱即可」不是燙，洗澡時間控制在10至15 分鐘內。

3、洗後

先擦乾、穿好衣服，在浴室坐1至2分鐘再走出來，避免立刻彎腰、蹲下。

