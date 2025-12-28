冬天浴巾好難乾 專家教「三角晾曬法」萬人讚實用

台灣冬季天氣濕冷，不少網友抱怨浴巾「怎麼晾都乾不了」，日本清潔日用品品牌花王分享「三角晾曬法」，將浴巾沿對角線對折，並把兩個角掛在晾衣桿上，使布料不重疊、通風更順暢，水分也會集中在下方角落，比一般曬法更容易乾燥，引發萬人討論。

近日不少網友在Threads上抱怨浴巾乾不了，有人洗完澡後將浴巾拿到陽台晾曬，卻因空氣濕度較高，加上沒有風，放了整晚仍未乾透，還常飄出難聞的霉味；也有人直言，冬天不管怎麼洗、怎麼晾，浴巾就是乾不了，懷疑是否與浴巾過於厚重有關。

日本清潔日用品品牌花王在X分享「三角晾曬法」，若想快速晾乾浴巾、毛毯或棉被等大型物品，可先將布料攤平後沿對角線對摺，再把對摺後的兩個角掛在晾衣桿上，形成倒三角形懸掛，這樣一來，布料兩面不會重疊，通風效果更好，水分也會集中在下方角落，相較一般晾曬方式更容易乾燥。

花王表示，在室內晾曬時，可將浴巾和其他物品像手風琴一樣折疊掛在角落衣架上，這樣有利於空氣流通，如果能搭配循環扇或風扇吹風使用，晾乾效果會更好。

貼文吸引萬名網友點讚討論，不少人直呼實用，但也有人指出，「三角晾曬法」較占空間，若家中沒有陽台或空間不足，可改在室內使用吊掛衣架將衣物撐開，增加通風，再搭配除濕機使用，同樣能加快乾燥速度，也能避免浴巾產生難聞的悶臭味。

