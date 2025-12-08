冬天清風扇別再用水擦！全聯推「家中1神物」：乾淨又省錢

生活中心／李紹宏報導

冬天到了，快趁現在清電風扇，但要怎麼清才能乾淨又方便？其實有妙招。連鎖超市全聯福利中心建議，電風扇別只用清水擦，家裡的「柔軟精」才是清潔神物，只需稀釋後濕擦扇葉與外殼，便能徹底解決灰塵，不僅更省電還可以延長馬達壽命。

全聯分享洗風扇的妙招。（圖／翻攝自全聯官網）

趁換季快清！電風扇為何不能只用清水擦？

全聯官網指出，隨著天氣轉涼，準備將電風扇收納前，正是為這「夏日戰友」進行清潔保養的最佳時機，因為扇葉和外殼上一定累積了大量灰塵、油垢和潛在的過敏原。如果將這些髒污直接收納，不僅容易損害馬達零件、加速機體老化，更會讓塵垢在潮濕的冬天滋生黴菌。

廣告 廣告

因此，全聯分享清潔妙招：使用衣物柔軟精！柔軟精中的介面活性劑是解決靜電吸塵的關鍵。將稀釋後的溶液濕擦扇葉與外殼，能有效中和塑膠表面累積的靜電電荷。當靜電消除後，空氣中的灰塵就不會再被牢牢吸附在扇葉上。

衣物柔軟精含有界面活性劑，能有效清除灰塵。（示意圖／ingimage）

電風扇「延長壽命」的妙招

全聯更分享清潔步驟，首先，將適量柔軟精與清水稀釋後，用抹布沾濕；接著，輕柔擦拭已拆卸的扇葉和外殼，利用介面活性劑的特性達到抗靜電效果。

在完成清潔後，柔軟精還會留下一層極薄的防沾薄膜。這層薄膜能顯著延緩灰塵積聚的速度，使風扇在下一次使用時更加省電，同時延長馬達壽命，為來年的清涼做好萬全準備。

更多三立新聞網報導

發熱衣效果變差？網紅揭「3大警訊」嘆沒救了：拜託快換新的

吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了

住台北市「大安區」代表有錢？在地居民揭真相喊冤 一票網吵翻

才剛核發保護令 他竟2天內「狂打155通電話」騷擾妻子！下場慘了

