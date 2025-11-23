冬天滋潤肌膚神品 他回憶「童年味道」：阿嬤都會擦
天冷皮膚乾燥，不少人會擦乳液保濕，有網友分享一款阿嬤級的保養品「雪芙蘭」，並回憶起小時候到了冬天阿嬤都會拿這個給他塗，貼文曝光後，立刻掀起熱議。
一名網友在「爆廢1公社」發文表示，「現在還有人在用這個嘛！記得我小時候，每次到了冬天我阿嬤都會在我臉上塗這個。」只見他po出一罐乳霜，外型是藍色圓形狀，原來是台灣的知名老牌「雪芙蘭」。
貼文曝光後，紛紛勾起不少網友的回憶，「老人家的最愛」、「國中用到現在」、「阿嬤的壓箱寶」、「而且阿嬤還會用簡單溫暖⋯且大力的手法按摩吸收」；另外也有網友分享使用心得，「都拿來擦腳，夠滋潤」、「我做土水，洗完澡都用這瓶護手」、「好用，懷孕的時候用來塗肚子，生完後完全沒有妊娠紋，大腿忘記塗了就有紋」。
延伸閱讀
ATM領普發1萬爆慘劇 苦主：9千存回帳戶卻剩8千
害鍋底變焦炭！女高中生被罰刷鍋20分鐘 網力挺店家
超商假日咖啡只要29元 特濃拿鐵買2送2
其他人也在看
2025智慧製造大數據分析競賽 (圖)
教育部補助東海大學舉辦智慧製造大數據分析競賽，競賽聚焦AI於機台即時異常偵測與運作穩定性分析的應用，共182隊參賽。中央社 ・ 3 小時前
屏東小太陽助學協會頒發獎助金 102位優秀清寒學生獲獎
屏東縣小太陽助學協會今天在屏東市頒發獎助學金給51所學校、102名優秀清寒學生獎助學金，每人5000元，由屏東市長周佳琪親自頒發，鼓勵家境清寒、努力向學的學子，能在追求夢想的道路上能獲得更堅實的力量。清寒學生獎助學金由屏東縣小太陽助學協會主辦，屏東市公所、議長周典論服務處、新園采風社、屏東縣獨輪車協自由時報 ・ 3 小時前
安捷航空落地後發現機體損害 運安會：強化通報
（中央社記者余曉涵台北23日電）安捷航空去年一架醫療專機在金門機場降落時發生爆胎，且機體結構有實質損害，所幸未造成傷亡。運安會公布調查報告，建議安捷航空應強化「疑似重落地」的監控與通報機制等。中央社 ・ 3 小時前
智慧製造大數據競賽 182隊獻策聚焦AI機台應用
（中央社記者許秩維台北23日電）教育部補助東海大學舉辦智慧製造大數據分析競賽，聚焦AI於機台即時異常偵測與運作穩定性分析的應用，共182隊參賽，提供企業在生產線上參考的解決方案。中央社 ・ 3 小時前
安捷航空爆胎發現機身受損 運安會要求強化疑似重落地通報機制
安捷航空去年11月完成緊急醫療服務（EMS）飛返金門機場備勤時爆胎，後續幾日檢查發現機身部分受損，疑似曾發生重落地釀成。國家運輸安全調查委員會調查認為，安捷應強化「疑似重落地」監控與通報機制，及早發現航機結構損害。民航局表示，安捷已明訂重落地檢查標準並對每架次飛行後的飛航資料進行解析，每月提報。自由時報 ・ 3 小時前
桃園青年諮詢委員招募啟動 即日起至12月底受理報名
桃園市政府青年事務局正式啟動「第七屆桃園市政府青年諮詢委員」公開遴選，即日起至12月31日受理報名。本屆預計遴聘51名年齡介於16至40歲的學生與社會青年，邀請具備行動力、創新思維與公共熱忱的桃園青年投入市政討論，成為城市發展的重要推手。青年局長侯佳齡表示，青年諮詢會是青年理解市政運作、參與公共治理自由時報 ・ 3 小時前
想阿嬤了！網見「藍綠色罐裝」狂喊童年冬天的味道
想阿嬤了！網見「藍綠色罐裝」狂喊童年冬天的味道EBC東森新聞 ・ 16 小時前
美抵制G20南非峰會 各國仍於開幕即通過領袖宣言
（中央社約翰尼斯堡22日綜合外電報導）20國集團（G20）各國領袖今天在南非召開峰會，打破以往慣例，罕見於峰會開幕時便通過領袖宣言，即便美國因與主辦國爆發外交齟齬而抵制這場2天的會議。中央社 ・ 7 小時前
愛吃螃蟹的民眾注意！萬里蟹季邁入尾聲 市府力推「這市集」享用
即時中心／高睿鴻報導饕客注意！隨著時序進入冬天，萬里蟹季已悄悄進入尾聲。新北市府漁業及漁港事業管理處今（23）說明，今（2025）年的萬里蟹依舊是鮮甜美味，吸引不少饕客前來；無論清蒸、快炒或搭配特色料理，都能品嚐到最自然的海味。市府特別提到，歡迎民眾把握產季尾聲，趕緊到「龜吼漁夫市集」品嚐萬里蟹，享受秋季的美味盛宴，錯過可就要再等一年了。民視 ・ 3 小時前
中共低級紅！黨媒稱工人反高市早苗自願加班
[NOWnews今日新聞]中國政府各部門及各大官媒，近期連日批評日本首相高市早苗「台灣有事」說，國內網友也一片叫好。不過中共黨媒《光明日報》21日在頭版刊出評論文章「傾盡心力，為我可愛的祖國」，內文聲...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
無畏美國抵制 G20開幕式提前發表領袖宣言
二十國集團（G20）領導人在南非約翰尼斯堡舉行的峰會開幕式上打破慣例，提前通過了一項包含122點內容的宣言。儘管美國因與南非的外交裂痕而抵制此次會議，並施壓要求在沒有美國代表團參與的情況下不要通過領袖宣言，但南非仍堅持己見，並將此視為非洲首屆G20峰會的勝利。中天新聞網 ・ 3 小時前
疑搶快左轉加油遭貨車撞甩尾 轎車上5移工嚇壞了
苗栗縣苑裡鎮140縣道一間加油站前，22日傍晚發生轎車與貨車碰撞事故，撞擊力道致使轎車甩尾橫移，後保險桿也噴飛，場面驚悚。幸好這起車禍沒有人員受傷，警方調查雙方駕駛都沒有酒駕，疑因轎車路口搶快左轉去加油而衍生，確切肇責有待調查釐清。這起車禍發生於昨天傍晚5點34分許，越南籍黎姓移工駕車搭載4名同為越自由時報 ・ 3 小時前
半導體成熟製程 市調：2030年中國將囊括全球過半產能
（中央社記者張建中新竹23日電）中國大陸晶圓代工廠積極擴充28奈米以上製程產能，市調機構集邦科技預估，2026年中國12吋成熟製程月產能將新增超過12萬片，至2030年中國將囊括全球超過一半的成熟製程產能，但台灣成熟製程產能2030年占全球比重估將降至26%。中央社 ・ 4 小時前
各地晴朗氣溫升 週一晚東北季風南下北台變天
氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今、明(23、24日)兩天各地晴時多雲，氣溫續回升，白天微熱早晚涼，東半部偶有局部零星降雨的機率。明晚起一小股「東北季風」南下，迎風面北部及東北部轉有局部短暫雨，北台氣溫下降。今日各地區氣溫為：北部17至29度，中部14至32度，南部15至32度，東部15至30度。吳德榮指出，週二(25日)下午起「東北季風」轉乾、週三(26日)「東北季風」減弱，各地轉為晴朗穩定，北台偏涼、中南部白天舒適早晚涼。週四(27日)「東北季風」再增強，迎風面降雨機率提高，北台氣溫略降。週五、六(28、29日)「東北季風」再轉乾，各地轉晴朗，清晨有輻射低溫，日夜溫差大。吳德榮表示，最新各國模式模擬顯示，本週南海還有熱帶擾動發展，偏西進行，對台無影響。更多新聞推薦 ● 中油：汽、柴油價格不調整台灣好新聞 ・ 3 小時前
台裔「霸王餐網紅」慘了！欠房租逾百萬 下月將被「掃地出門」
因多次在紐約高級餐廳吃霸王餐被捕的34歲台裔網紅「Pei Chung」，將面臨被房東掃地出門，根據法院文件顯示，她在布魯克林租住豪華公寓，卻積欠約125萬台幣租金，下月2日將被強制搬離。中天新聞網 ・ 3 小時前
基隆宮廟驚傳爆炸！ 男子重傷「臟器外露」急送醫
基隆調和街今（23）天上午8點多，一間宮廟發生一起爆炸意外，穿著淺色外套的湯姓男子站在香爐前不斷左右張望，還撥弄胸前衣物，沒想到下一秒突然冒出大量煙霧並傳出爆炸聲，一旁聊天、讀報的民眾嚇壞閃到旁邊，男台視新聞網 ・ 3 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前