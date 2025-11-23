冬天滋潤肌膚神品 他回憶「童年味道」：阿嬤都會擦

天冷皮膚乾燥，不少人會擦乳液保濕，有網友分享一款阿嬤級的保養品「雪芙蘭」，並回憶起小時候到了冬天阿嬤都會拿這個給他塗，貼文曝光後，立刻掀起熱議。

網友分享一款阿嬤級的保養品「雪芙蘭」，並回憶起小時候到了冬天阿嬤都會拿這個給他擦。（示意圖／翻攝自pixabay）

一名網友在「爆廢1公社」發文表示，「現在還有人在用這個嘛！記得我小時候，每次到了冬天我阿嬤都會在我臉上塗這個。」只見他po出一罐乳霜，外型是藍色圓形狀，原來是台灣的知名老牌「雪芙蘭」。

貼文曝光後，紛紛勾起不少網友的回憶，「老人家的最愛」、「國中用到現在」、「阿嬤的壓箱寶」、「而且阿嬤還會用簡單溫暖⋯且大力的手法按摩吸收」；另外也有網友分享使用心得，「都拿來擦腳，夠滋潤」、「我做土水，洗完澡都用這瓶護手」、「好用，懷孕的時候用來塗肚子，生完後完全沒有妊娠紋，大腿忘記塗了就有紋」。

廣告 廣告

網友留言。（圖／翻攝自「爆廢1公社」）

延伸閱讀

ATM領普發1萬爆慘劇 苦主：9千存回帳戶卻剩8千

害鍋底變焦炭！女高中生被罰刷鍋20分鐘 網力挺店家

超商假日咖啡只要29元 特濃拿鐵買2送2