冬天潮濕空氣毛孩家庭如臨大敵！越清反而越臭？

記者李鴻典／台北報導

台灣冬季濕冷，使居家環境長時間處於潮濕狀態，就算看起來很整潔，聞起來也會皺眉！尤其寵物家庭而言，經常還有皮毛積累、黏住霉味，讓掃除困難加倍，且清潔過程中未使用乾淨拖布或洗劑，容易形成「以髒拖髒」的情況，使清潔效果僅停留在表面，不僅難以真正消除異味來源，更可能增加細菌滋生風險，危及毛小孩的健康；加上清掃後仍需額外手動清理掃具，也讓清潔變成高耗時、高負擔的日常。

F25 ACE Pro採用雙循環除臭系統。（圖／品牌業者提供）

而寵物家庭在潮濕冬季所面臨的困境，需要能同時解決多重問題的掃除工具。智慧清潔品牌 Roborock 石頭科技推出新一代泡沫洗地機 F25 ACE Pro「石沫吸」，以超微能量泡沫洗地技術打造雙循環除臭系統，從地面清潔到異味管理同步升級，為寵物家庭打造清新、舒適且更省力的居家環境。

廣告 廣告

Roborock石頭科技新品泡沫洗地機F25 ACE Pro石沫吸。（圖／品牌業者提供）

年末除舊佈新，Roborock 石頭科技也為毛孩爸媽們推出更有感的超值清潔優惠方案。自 1/6 起，Roborock 石頭科技官網將以早鳥優惠價$15,688搶先開售；並將於1/13起於 momo購物網、1/20 起於 PChome 及蝦皮商城上市，同步推出限時回饋活動。活動期間下單，即可獲得限量泡沫清潔液、專用滾刷與濾網組合（市價 $2,890 元），數量有限，送完為止。

F25 ACE Pro搭載25,000Pa強勁吸力。（圖／品牌業者提供）

年底尾牙旺季與迎新檔期同步到來，不少企業已開始提前規劃尾牙抽獎與員工贈禮，一般家庭消費者也趁機汰舊換新，帶動小家電詢問度明顯升溫。486團購觀察，今年市場氛圍轉向理性消費，飲水機、除濕機及空氣清淨機等，因全年皆可使用、具備極高的生活貼近度，且不分使用年齡層，成為企業採購名單中的熱門選項。

回饋企業採購與消費者換機需求，486團購於年底檔期祭出有感優惠，例如免安裝RO逆滲透瞬熱飲水機最低下殺46折，冰溫熱尊爵款優惠52折，再加碼贈送價值2,580元的專用濾心。天氣轉涼、室內活動時間增加，空氣品質與居家舒適度也成為關注焦點。486團購同步推出除濕機最低47折、空氣清淨機最低36折起的優惠。

桌上型RO瞬熱飲水機具備免安裝的便利性，成為尾牙贈禮熱門品項。（圖／品牌業者提供）

個人換機市場則由「輕量化」與「多功能」家電領軍。適合外宿族與單身族群的10公斤蒸洗脫烘滾筒洗衣機，限時下殺31折，僅需14,365元即可入手，被視為今年換機潮中的最強黑馬。此外，結合氣炸、烤箱、微波等多功能於一身的廚房家電，以及旗艦級全自動義式咖啡機也分別祭出26折至55折不等的折扣。

輕量型滾筒洗衣機年末優惠價不到1.5萬即可入手，成換機潮新寵。（圖／品牌業者提供）

農曆新年將至，消費者對居家換新需求也進入高峰，對於家中有「除舊佈新」消費者來說，居家裝修品牌特力屋建議從現在規畫「階段性準備」，並以不同預算及環境考量，針對「重點空間裝修」及「局部氛圍」，分別提出最佳換新建議規劃，打造「年前換新升級懶人包」滿足各類需求，無論是家中重點空間像是系統家具、廚具、衛浴等訂製換新服務，或是燈具、牆面油漆、訂製窗簾及家電等汰舊升級，特力屋提供一站式選購服務及管家的專業諮詢。

特力屋建議年前盡早規畫居家煥新規劃的「階段性準備」。（圖／品牌業者提供）

迎馬年，特力屋祭出超值優惠，即日起至2026年1月12日祭出居家裝修中心系統家具、廚具、衛浴換新，滿3,000元現折300元(可累折)，廚具換新滿10萬再送抽油煙機或烘碗機(二擇一)；2026年1月1日起連續3週週末燈具、油漆、窗簾訂製、淨水系列及層架收納等指定商品，享消費滿額現折。此外，特力屋實體門市及線上購物精選優質商品，像是Smart Wash光觸媒溫水洗淨便座、立升廚房超濾淨水器或廚房電器櫃等，祭出7折起特惠價另享滿額現折優惠。

農曆新年將至，返鄉與出遊車潮逐漸升溫。然而台灣冬季常見的濕冷氣候，使道路濕滑成為行車日常，也增加長途駕駛的風險。高階輪胎品牌普利司通建議車主於長假前前往授權經銷商檢查輪胎狀況，適時升級輪胎配置，以提升濕地行駛的穩定性與安全性。

普利司通「好品味．不只在路上」活動。（圖／品牌業者提供）

台灣普利司通於2026年1月推出「好品味．不只在路上」冬季促銷活動， 2026年1月1日至2026年2月28日，至全台普利司通授權經銷商(不含汽車原廠）購買全系列17吋（含）以上之普利司通輪胎四條（不含輕卡胎），贈「都會雙肩後背包」（價值$1,980，數量有限）。

更多三立新聞網報導

身價最高的麥當勞叔叔！「他」現身聯發科狂鏟薯條 驚呆眾人

咖啡「喝1口」也能降死亡率！19年研究曝最佳杯數

好市多上架「1國產水果」 價格驚呆會員！內行人揭真相：買到要偷笑了

元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流

