冬天潮濕 牆壁、家具發霉 達人曝4除霉神物秒變乾淨

近日北台灣又濕又冷，若沒使用除濕機，牆壁、家具容易發霉，對此家事達人陳映如表示，不同材質上的霉斑有不同處理方式，並分享幾種常見的狀況，牆壁輕微發霉可以用酒精擦拭，較嚴重的則要用稀釋後的漂白水清潔；木質家具發霉可以用「橄欖油加白醋」擦拭表面，靜置半天再拿乾淨的布把多餘的油擦掉。

陳映如昨天在臉書粉專「陳映如-Sona Queen的生活筆記本」發文表示，最近北部雨下不停，許多網友抱怨家中很多地方都發霉了，但不知道該怎麼清潔。

陳映如說，不同材質上的霉斑要用不同方式處理，並整理常見的幾種狀況，首先是牆壁發霉，輕微的霉斑用酒精擦拭即可；比較嚴重的發霉，可以用漂白水加水稀釋後，拿布沾取並擦拭牆面。

如果是木質家具發霉，陳映如教大家準備橄欖油和白醋，以油和醋2：1的比例混合，拿乾布或紙巾沾取後，擦拭家具的表面，擦完靜置約半天，再用乾淨的布把多餘的油擦掉，這樣做不但能清除霉斑，也能順便保養木頭。

陳映如提到，若皮製品、皮沙發發霉，可以先用豬鬃刷把表面的霉點刷掉，再用含除霉成分的皮革清潔劑全面擦拭，最後用軟布把清潔劑擦乾淨就完成。

不過陳映如提醒，這些方法都只是治標不治本，牆面發霉大多是因為滲水、漏水或壁癌，務必要找出根本原因，否則還是會再長回來。

