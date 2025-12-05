冬天濕疹抓不停！居然是洗澡洗太乾淨 醫師教你正確清潔保護皮膚
冬天濕疹反覆發作，不少人抓不停、皮膚紅腫，卻不知道有些護理方式反而加劇問題。基因醫師張家銘指出，「過度清潔」正是常被忽略的原因之一，洗澡水溫過高、頻率過勤或使用強清潔力沐浴乳，會破壞皮膚表面的天然油脂與好菌，讓皮膚屏障受損，紅癢症狀因此加重。
除了過度清潔，冬天乾冷空氣、空氣污染、壓力累積、睡眠不足，以及不當飲食也都是濕疹常見誘因。亞洲人的異位性皮膚炎體質特殊，天生皮膚屏障較薄，免疫反應敏感，這些外在刺激容易讓皮膚發炎甚至反覆感染。
張醫師建議日常護理應以「溫和、保護皮膚屏障」為原則。洗澡不宜過熱或頻繁，全身不必每天使用沐浴乳，小孩以溫水、用手搓洗即可。洗完澡3分鐘內立刻保濕，選擇油脂含量高、封閉性好的乳霜或軟膏，冬天一天至少擦2到3次。保濕不只是美容，而是減少發炎、穩定皮膚的重要治療手段。
同時，也要注意生活環境與習慣，室內可開空氣清淨機，減少外出暴露在空污或乾冷環境。固定睡眠時間、降低藍光刺激，壓力大時適度放鬆，讓免疫系統維持穩定。飲食上優先選擇原型食物、增加蔬菜與omega-3脂肪酸，避免過多油炸、加工食品，以降低整體發炎狀態。
理解濕疹體質與誘發因素後，就不再是無法控制的困擾。透過正確清潔、保濕和生活調整，多數患者都能有效減少發作，讓皮膚逐步恢復穩定健康。
