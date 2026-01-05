冬天為何有人穿短袖不怕冷？ 醫師揭「不怕冷不等於健康」真相：6族群很危險

冬季街頭有人短袖上身，胸腔暨重症醫師黃軒提醒，部分人因體質或運動量高，感覺不冷，但不代表健康，心血管疾病與年長者應特別注意保暖。示意圖（本刊資料照）

寒風刺骨的冬季，街頭卻經常出現短袖上身的人，這到底是體質超強，還是身體出了問題？胸腔暨重症醫師黃軒在臉書發布影片提醒，部分人因為基因、運動習慣或棕色脂肪活性高，確實對寒冷敏感度低，但「不怕冷不代表身體健康」，天冷仍穿得單薄，可能帶來健康風險。

為何有人天生不怕冷？醫師：關鍵在神經、大腦與棕色脂肪

黃軒指出，人體感受冷熱不是單靠氣溫，而是由神經、血管與大腦整合訊號決定。大多數人在寒冷環境下會出現：

皮膚血管收縮，減少熱量流失

起雞皮疙瘩或發抖，增加產熱

大腦發出「好冷」警訊

但有些人這套反應開得慢或弱，因此感覺不冷。研究也發現，棕色脂肪（Brown Fat）活性高的人，能在低溫快速產熱，降低主觀冷感。這種差異與基因、年齡及長期低溫暴露有關，解釋了為何年輕人或經常運動者，即使穿短袖也不覺得冷。

運動量高的人真的比較耐寒？醫師解析

長期運動的人，肌肉量大且基礎代謝率高，加上交感神經調節效率佳，即使衣著單薄，核心體溫仍能維持穩定。這也是為什麼晨跑或戶外運動族群常見短袖上身，而久坐辦公室的人卻冷得直抖。

黃軒提醒，大腦對冷刺激的判斷也存在個體差異，同樣15°C，有人覺得「還好」，有人覺得「快受不了」，這與意志力無關，而是神經科學現象。

哪些人冬天穿短袖要特別小心？

醫師特別提醒，如果天冷穿得單薄，卻出現疲倦、心悸或異常體重變化等症狀，需警覺可能存在甲狀腺異常、自律神經失調或神經感覺問題。以下族群更要注意保暖：

心血管疾病患者

高血壓、冠心病、心肌梗塞或中風病史者，冷空氣會使血管收縮、血壓上升，增加心臟負荷與血栓風險。研究顯示，冬季心肌梗塞與猝死明顯增加。

年長者

隨著年紀增長，冷覺神經變鈍、皮下脂肪減少，體溫調節能力下降。即使不覺得冷，核心體溫可能已下降，穿短袖等於冒險。

甲狀腺功能低下者

甲狀腺素不足會降低基礎代謝與產熱能力，出現怕冷、疲倦、體重增加、皮膚乾燥等症狀。這類人冬天穿短袖，身體容易失溫。

糖尿病或周邊神經病變者

神經敏感度降低，手腳血液循環差，可能已經冰冷卻沒感覺，穿短袖增加凍傷與循環惡化風險。

雷諾氏症患者

寒冷直接誘發血管收縮，手指、腳趾變白或發紫，麻痛感明顯。

體重過低或營養不良者

皮下脂肪與肌肉量不足，熱量儲備有限，穿短袖容易冷入骨髓。

短袖冬天穿，真的是勇敢還是冒險？

黃軒強調，「不怕冷≠健康」，冬天穿短袖並非勇氣象徵，而要看個人體質與健康狀況。心血管疾病、年長者、甲狀腺異常或糖尿病患者尤其應以保暖為主，避免因低溫增加健康風險。

