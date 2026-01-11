冬天熱飲戰開打！ 24小時超商拚「現做」玉米濃湯

超商冬天熱飲戰開打，現在超商也能喝到熱騰騰現做的玉米濃湯。（圖／東森新聞）





超商冬天熱飲戰開打，現在超商也能喝到熱騰騰現做的玉米濃湯，有民眾表示冬天喝一碗真的不錯，超商24小時想喝就能喝，份量也很剛好，另外另間超商早在去年12月，搶先推出現煮玉米濃湯，吸引不少民眾嚐鮮。

撕開包裝，杯內裝滿玉米粒，濃濃奶香氣撲鼻，你沒看錯，這是超商新品熱玉米濃湯。

冬天冷颼颼，來杯熱呼呼飲品暖暖身再適合不過，現在超商不只有熱咖啡、熱奶茶，還有業者推出鮮玉米濃湯，經過製作後，就是一杯熱呼呼的玉米濃湯，實際用湯匙攪拌，裡面的料滿滿的都是玉米粒。

超商也能喝到玉米濃湯，方便又快速，24小時想喝就能喝，真的好幸福，有家長帶小孩特地來操作機台嚐鮮一下。

民眾：「覺得自己在家不想做的時候，可以來這邊買，他的玉米粒，其實也還滿有咬勁的。」

民眾：「嗯跟我老婆煮的一樣很好吃，對一般上班族，可能中午冬天的時候很好。」

另家超商，更是先前就搶先推出玉米濃湯，調味包倒進杯內，沖入熱水玉米濃湯就能上桌，喝起來就像現煮的，想加胡椒粉包也可以，味道層次更升級。

民眾：「隨時都可以喝得到，想喝不用說，去特定的地方去喝。」

民眾：「還滿方便的啊，冬天來了可以喝一些熱的湯，很少會看到在超商有玉米濃湯。」

傳統早餐店專美於前，超商紛紛推出玉米濃湯吸客，24小時都能吃到外，超商份量相對小，也適合多數只想淺嚐的人，說穿了也是刺激消費市場，速食龍頭麥當勞的玉米濃湯，可是台灣全球獨家限定商品，天氣寒冷熱呼呼飲品成話題，超商業者看準商機推新品，玉米濃湯戰局激烈開打。

