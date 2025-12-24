冬天熱騰騰的薑母鴨或羊肉爐 補湯看似補身 其也可能補進熱量與鈉
冬天變冷，很多人想來一鍋熱騰騰的薑母鴨或羊肉爐暖暖身，但你知道嗎，補湯看似補身，其實也可能補進大量熱量與鈉，今天就帶大家看看薑母鴨和羊肉爐的熱量與鈉含量，也一起了解哪些族群進補需要更注意。 薑母鴨／羊肉爐的熱量與鈉含量（每650ml / 約兩碗湯 計算） 薑母鴨：熱量900kcal、鈉含量2700mg 羊肉爐：熱量700kcal、鈉含量2400mg 吃一鍋薑母鴨或羊肉爐 熱量、鈉含量立刻爆表，衛福部建議一天鈉上限2400mg，光這樣一頓吃下來有可能鈉含量就高達10g！
常見食材熱量 鴨肉（去皮／3 塊）：140–190 kcal 羊肉（帶皮／3 塊）：220–280 kcal 麻油麵線（1 碗）：390 kcal 白飯（1 碗）：240 kcal 腐乳醬（1 匙）：40 kcal 豆瓣醬（1 匙）：31 kcal 茼蒿（100 g）：24 kcal 炸豆皮（100 g）：388 kcal 敏敏營養師建議： 少喝湯、多吃原型食材，同時搭配蔬菜一起吃，不只能增加飽足感，也能減少鈉與油脂的累積。 這些族群 進補要注意 痛風患者 補湯中的嘌呤含量偏高 喝太多容易讓尿酸大幅上升 進補後隔天就可能關節腫痛 建議以固形食材為主 杜絕狂喝湯的習慣 易嘴破、皮膚濕疹者 辛溫補湯屬於較刺激性食物 可能加重口腔破洞或皮膚紅腫發炎 若近期正處於發炎期 進補應特別節制 高血壓者 補湯常以中藥材和鹽巴調味 鈉含量往往遠高於一般湯品 喝太多容易造成血壓突然升高 建議淺嚐即可 避免攝取過量 自體免疫疾病者 辛溫食材性較強 可能刺激免疫系統而導致反應變劇烈 若易出現症狀波動 適合清淡補法 或與醫師討論再進補 糖尿病者 部分補湯湯底油脂高 搭配薑、枸杞、米血等配料 可能使血糖升高更快 建議以蔬菜與瘦肉為主 並掌握分量 腎臟病友 補湯的鈉和鉀含量都可能偏高 會增加腎臟代謝與調節負擔 攝取過量可能造成水腫與血壓波動 務必特別留意喝湯的量 冬天進補很溫暖，但也要吃得剛剛好，學會聰明吃，身體才能補得舒服又安心，大家都可以依照自己的狀態來調整，讓冬天更有元氣，你是薑母鴨派還是羊肉爐派呢？
