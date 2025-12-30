冬天爽嗑麻辣鍋體重狂飆？減重醫師揭：錯不在辣椒而是吃法

辣椒素有助於代謝，但麻辣鍋的高油湯底，反而容易讓體重失控。

冬天一到，加上冷氣團報到，不少人習慣揪朋友吃麻辣鍋，想藉著辛辣暖身，還期待能吃辣燃燒脂肪。可是站上體重計才驚覺，數字不降反升，肚子還越來越大。其實不是辣椒的錯，而是吃法的問題。

初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍表示，辣椒的辣椒素確實有短暫提升代謝的作用，但若搭配不當，辣椒反而可能成為「肥胖加速器」。

初日診所減重專科醫師陳威龍提到，適量攝取辣椒素能幫助代謝，但麻辣鍋的高油湯底，容易有反效果。（初日診所供圖）

研究發現，墨西哥嗜辣地區提華納，每天高劑量攝取辣椒素的人，身體脂肪指數（BAI）比偶爾吃辣者高出 1.17 倍，高辣食者平均BMI達30.5，而偶爾吃辣者約27.4。

問題核心並不在辣椒本身，而是吃法與飲食型態。辣椒料理多伴隨高油湯底或濃稠辣醬，為緩解辛辣，又容易搭配高碳水食物或甜飲料，辣味本身還會刺激食慾，讓嗜辣從「調味」變成「促進進食」，結果就越吃越涮嘴、越吃越胖。

陳威龍醫師提醒，辣椒仍有減重潛力，例如紅椒粉的灼熱感能降低進食速度，單餐進食量可減少11到25%。重點在於怎麼吃。

想讓辣椒成為減重助力，醫師建議3大原則：

1.遠離地雷：避免高油湯底、濃稠辣醬及高度加工辣味食品

2.回歸原型：選擇新鮮辣椒或天然辣椒粉，只取刺激風味

3.溫和替代：腸胃敏感或不嗜辣者可用青椒、黃椒、紅椒等甜椒入菜

陳醫師強調，減重不是靠單一食物取勝，而是要顧好飲食節奏與代謝，讓體重與血糖達到可長期維持的平衡。如果怎麼調整仍反覆失控，建議交由專業醫師、營養師評估，避免單靠意志力，把減重變成一場精神消耗戰。



