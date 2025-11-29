冬天特別易感到孤單？恐是缺乏比多巴胺更重要的「催產素」 心理師教你4大招快速擁有

TikTok掀起新話題，心理學家指出比多巴胺更能安定情緒的激素是「催產素」，透過擁抱、眼神交流或善意行動都能提升快樂感。（示意圖／pexels）

隨著「多巴胺穿搭」「多巴胺家居」等話題在社群平台爆紅，許多人認為快樂的來源就是多分泌一點多巴胺。然而，近期國外網站《Bustle》觀察到，在TikTok上更受創作者熱烈討論的，其實是另一種能帶來安定感的激素——催產素（Oxytocin）。心理學家指出，尤其在冬季容易感到孤單或低落時，主動補充催產素能讓人更有安全感與連結感。

催產素比多巴胺更能撫平情緒的原因？

專家解釋，多巴胺能帶來短暫的興奮與愉悅，但真正讓人感覺安穩的，是催產素所營造的「連結」。紐約臨床心理學家Easton Gaines博士形容，催產素是「連結的化學訊號」，透過擁抱、眼神交流或與寵物互動，都能提升分泌，讓人感到信任與歸屬。她指出，多巴胺像是「火花」，而催產素則是「錨」，能讓人扎根並穩定情緒。

催產素不足會產生什麼樣的生理反應？

心理學家提醒，當人處於壓力過大、缺乏互動或衝突環境時，催產素水平會下降。常見的表現包括：容易煩躁、缺乏安全感、持續疲憊、感到孤單、甚至不願與人接觸。這些都是身體正在渴望「連結」的訊號。另一位臨床心理學家Budreau-Roman博士補充，提升催產素能調節壓力反應、放鬆神經系統並降低皮質醇，因此建議每天主動創造小小的連結時刻。

如何提升催產素？

提升催產素的方法並不困難：

身體接觸：擁抱伴侶、牽手朋友、與毛小孩依偎，都能快速讓神經系統感到安全。 眼神交流：每天安排一到兩次、每次20～30秒的專注對視，就能顯著改善心理狀態。 自我照顧：即使獨處，也能透過看喜劇影片、散步、泡溫水澡、唱歌或做瑜伽來提升催產素。 善意行動：捐款、志工服務、幫同事帶早餐或替鄰居提東西，都能啟動「付出與接收」的連結迴路。

催產素真的比多巴胺更重要嗎？

在TikTok上，越來越多創作者強調「催產素不只是愛的荷爾蒙」，而是能讓人與自己、他人及生活建立深度連結的關鍵。專家提醒，兩者都重要，但若想真正撫平焦躁與孤單，催產素才是不可或缺的心理支柱。

更多鏡週刊報導

楊丞琳突返台時間點太巧！李榮浩住「陽光上東」被挖出 網聯想于朦朧命案：下個目標是她？

「主管說我被國稅局點名查稅」上班族被要求交出帳戶明細 朋友1句話點醒她！網狂喊：快跑

香港大火／「我不能呼吸…」港最慘火災揭露外傭困境 逃生實況曝光讓人心碎！仲介、社工幫發聲