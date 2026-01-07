冬天狂沖熱水超傷皮膚？醫師曝這動作越洗越癢

生活中心／杜子心報導



天氣一轉冷，不少人第一件事就是把洗澡水調到最熱，希望洗個熱水澡暖身又放鬆，但這樣真的對皮膚好嗎？林口長庚醫院風濕過敏免疫科粉專提醒，冬天洗澡水溫過高，反而可能讓皮膚越洗越乾、越洗越癢，尤其本身有皮膚疾病的人更要特別小心，別讓一個日常習慣成為刺激皮膚的隱形兇手。





冬天狂洗熱水澡暖身是「皮膚凶手」？醫師曝「這動作」恐害身體乾癢、脫屑

熱水能去除油脂，同樣如果我們用過熱的水洗澡也會把身體的保護油脂洗掉。（圖／翻攝自臉書林口長庚風濕過敏免疫科）





臉書粉專「林口長庚風濕過敏免疫科」指出，皮膚表面有皮脂腺，分泌的油脂能幫助鎖水、維持皮膚屏障功能，但冬季氣溫低，皮脂腺與汗腺分泌本來就會減少，此時若為了去寒長時間沖洗高溫熱水，等於把僅存的保護油脂一併洗掉，導致皮膚保濕力下降，乾癢、脫屑情況更加明顯。這也是為什麼許多人一到冬天，皮膚問題特別嚴重。粉專提醒，皮膚照護不分年齡與性別，尤其是異位性皮膚炎、乾癬、硬皮症、修格蘭氏症等患者，更需要維持皮膚屏障穩定，避免反覆刺激。

保持規律生活有助於讓皮膚在乾冷季節維持穩定狀態。（示意圖／翻攝畫面）





至於日常該如何保養才不會讓皮膚，出現敏感刺激的狀況呢？粉專建議，清潔時應選擇溫和、不刺激的產品，避免過度清潔，洗澡水溫不宜過熱、時間也不要太久。若有使用藥膏，應先塗抹藥膏，待吸收後再擦保濕乳液，加強鎖水效果；平時也要勤擦乳液、穿著透氣且刺激性低的衣物，減少接觸刺激性用品，並避免因搔抓造成皮膚破損，增加感染風險，生活習慣上則是要搭配均衡飲食、規律的生活作息與壓力管理，都有助於讓皮膚在乾冷季節維持穩定狀態。

原文出處：冬天狂洗熱水澡暖身是「皮膚凶手」？醫師曝「這動作」恐害身體乾癢、脫屑

