冬天狂被電 開門、脫衣服先摸牆壁 3招防靜電

冬天時常發生靜電，一名女網友在社群表示，冬季幾乎天天都會被靜電電到，讓她相當困擾，好奇有什麼方法可以改善？內行網友建議，要碰金屬、換衣服之前，先摸一下牆壁或木製品，就不會產生靜電了；童綜合醫院高級健康檢查中心也表示，可以使用加濕器讓環境不要太乾燥，並多喝水加強身體保濕，就能預防靜電。

一名女網友曾在Threads發文表示，每到冬天就會變成「靜電人」，幾乎每天都會被電到，去日本、韓國旅遊甚至被電到手會麻；原PO說她很怕靜電的劈啪聲響，因此想尋求解方，「有什麼好方法可以去除衣服上的靜電？」

廣告 廣告

貼文釣出一票苦主，「我也是靜電人，很困擾，連頭髮也會靜電」、「上班碰到紙也被電」、「以為只有我是怪胎，原來被靜電困擾的人不是只有我。」

內行網友表示，冬天要碰金屬前，可以先摸木製品、水泥牆壁或碰水，換衣服時頭髮容易豎起來，趕快找木製品或牆壁摸一下，就不會產生靜電了；也有網友分享，可以戴抗靜電的手環，摸東西就不會被電。

童綜合醫院高級健康檢查中心曾在臉書發文說明，冬天因為乾燥的環境有利於電荷的轉移和累積，因此容易發生靜電，加上衣服穿得多，衣服之間相互摩擦產生大量的電荷，電荷沒有途徑釋放掉，累積在衣服表面，等於全身上下都充滿了靜電荷。

小編分享2招改善，首先是環境保濕，可以使用加濕器或減少暖氣使用；另外則是身體保濕，每天喝足夠的水分保養身體，都可以避免產生靜電。

更多中時新聞網報導

黃鐙輝哽咽不捨曹西平當神仙

NBA》布朗發洩轟50分 綠軍斷快艇6連勝

NEXZ新年首場獻台粉 預告有特別舞台