冬天狐臭加厚！注射肉毒桿菌竟能止汗 醫分析「3治療方法」優缺點1次看

記者林昱孜／台南報導

注射肉毒桿菌竟能止汗，醫分析「3治療方法」優缺點。（圖／奇美醫院提供）

腋下飄出異味讓人好困擾！26歲小花（化名）從青春期開始為此煩惱，每到天氣炎熱或運動流汗時，只能刻意與朋友保持距離，也曾因衣物出現汗漬而感到難為情；奇美醫院整形外科醫師詹易儒提供3方式參考，其實不一定要手術，輕度病人可以透過「注射肉毒桿菌素」減少出汗量、降低汗味，「清新微波熱能」也是不少年輕族群選擇的止汗方式。

許多有狐臭的人以為只要熬過夏天，冬天氣溫降低、汗量變少，加上穿著厚重大衣就能「遮掩」異味；詹易儒表示，特殊氣味並不是靠衣物就能掩蓋，反而因為長時間被厚重的大衣、毛衣、內搭層層包住，就像幫腋下蓋了一層「保鮮膜」，空氣不流通異味更容易「加厚」。

廣告 廣告

不少民眾深受身體異味困擾，目前已經不只有手術方式能夠解決。(示意圖／翻攝自Pixabay)

詹易儒表示，治療的核心在於「減少大汗腺的功能或數量」，目前主流改善方式包括手術、清新微波熱能止汗術及肉毒桿菌素注射，根據病人的症狀嚴重度、生活型態、恢復期接受度與效果持續度，挑選最適合的方案，協助病人擺脫困擾。

手術治療最根本！一次性處理汗腺，效果最為持久

中度至重度狐臭手術仍是效果明顯且持久的選擇，詹易儒指出，現在以螺旋刮刀輔助，切口小，恢復期縮短。多數病人滿意其效果，但因屬侵入式治療，術後仍須接受短暫的腫脹、瘀青或疤痕的風險，較適合能接受恢復期、長效改善的病人。

清新微波治療夯，不動刀、恢復快、日常不受影響

清新微波熱能止汗術，近年相當受年輕族群青睞。詹易儒說明，利用微波能量將腋下汗腺加熱破壞，不需要開刀，也不會留下明顯傷口。多數病人在治療後即可正常生活，僅有局部腫脹與暫時麻木感。對於希望改善氣味但不想停工、害怕術後照護的人，是理想選擇，但重度病人恐需要1到2次療程才能達到理想效果。

肉毒桿菌素改善輕度異味，短期見效、快速、無恢復期

肉毒桿菌素常被以為只能用於瘦小臉、除皺，其實也能用於改善狐臭，它主要透過暫時抑制小汗腺分泌，達到減汗效果，特別適用於「汗味較淡、以汗量造成異味」的輕度病人。詹易儒解釋，肉毒治療幾乎沒有恢復期，但效果僅約維持4至6個月，需要定期補打才能維持改善。



更多三立新聞網報導

陳其邁遭控「養大胃口」60萬網友朝聖！高捷迎戰回覆現況照 全網讚爆

偷拍6女性報案人「AI合成裸女」⋯高雄年輕噁警身份曝光！記1大過調職

知名酒吧前「2度離譜碰瓷」目擊者全看傻急打119 命大台南女身份曝光

女網友控訴「報案遭警偷拍AI合成裸女」：不只我1人！疑釣出同案被害人

