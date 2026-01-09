冬天猝死元兇找到了！室溫降1度血壓升高 「足部保暖」成救命關鍵

腳部保暖對於預防冬季猝死至關重要，日本內科醫師谷本哲也警告，研究數據顯示，腳部周圍環境溫度每下降攝氏十度，血壓就會上升九毫米汞柱，影響程度遠超過頭部受寒。他建議民眾在家中若感到寒冷，應穿著厚襪子或拖鞋，避免足部冰冷導致血壓劇烈波動。

「溫差衝擊」會引發血壓劇烈變化，進而導致中風或心肌梗塞等致命危機。（圖／中天新聞）

谷本哲也在《President Online》報導中指出，「溫差衝擊」會引發血壓劇烈變化，進而導致中風或心肌梗塞等致命危機。他解釋，清晨起床時血壓會迅速升高，在偏冷環境中脫衣服會讓血壓再度上升，進入熱水浴缸時血管又會迅速擴張、血壓急速下降，這種劇烈波動就是溫差衝擊的典型表現。

根據研究數據，室溫每下降攝氏一度，早晨的收縮壓會上升約零點八六毫米汞柱、舒張壓上升約零點三四毫米汞柱。值得注意的是，頭部周圍室溫每下降攝氏十度，血壓會升高五毫米汞柱，但腳部周圍環境溫度下降相同幅度時，血壓升高幅度卻達到九毫米汞柱，顯示足部冰冷對血壓的影響更為顯著。

研究數據顯示，腳部周圍環境溫度每下降攝氏十度，血壓就會上升九毫米汞柱，影響程度遠超過頭部受寒。 （示意圖／Pixabay）

谷本哲也表示，世界衛生組織建議居家室內溫度應至少維持在攝氏十八度，許多人會開暖氣保持舒適溫度，但往往只有客廳、房間溫暖，走廊、更衣間、廁所卻相當冰冷，這種「家中溫差」是常被忽略的隱藏風險，每年都有不少人因此猝死。

除了做好保暖、避免極端溫差外，谷本哲也建議寒冬時應減少飲酒。他指出，酒精會導致血管擴張、帶走身體熱量，同時加速脫水，增加心血管疾病風險。飲酒後入浴也會增加跌倒與溫差衝擊的機率，應等酒精代謝完畢再洗澡。

谷本哲也強調，保持作息規律同樣重要。他說明，睡眠不足會導致交感神經系統過度興奮，壓力荷爾蒙皮質醇水平升高，血壓無法下降。心肌梗塞和腦梗塞最常發生在早上六點到十點之間，如果熬夜到很晚，身體還沒完全準備好要醒來，交感神經系統就會處於緊張狀態，可能讓血管有破裂危機。

