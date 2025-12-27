冬天猝死前有徵兆？ 醫師曝5種警訊被忽略了

醫師黃軒今po文，提到多數冬季猝死不是完全沒有症狀，而是症狀被忽略了。（示意圖，本刊資料照）

這幾天大陸冷氣團發威，各地都出現明顯感受氣溫下降，隨著溫度降低也更容易發生猝死的狀況。醫師黃軒今（27）日po文，提到多數冬季猝死不是完全沒有症狀，而是症狀被忽略了，他列出5種最常出現的低調警訊，提醒大家要提高警覺。

黃軒今於臉書po文，提到多數冬季猝死，不是完全沒有症狀，而是症狀「太輕、太模糊、太像疲勞或小感冒」，所以被忽略了。他分析列出5種最常出現的低調警訊，第一種是不明原因的「異常疲勞」，身體有一種「怎麼都回不來」的沉重感；第二種是胸口悶、緊、壓，但「不像痛」，冬天因血管收縮，心肌缺血更容易被誘發，但症狀常被誤認為胃或肌肉問題。

廣告 廣告

黃軒提到第三種是清晨夜間突然心悸、冒冷汗，特別是在剛起床、半夜上廁所、洗澡前後，這其實是交感神經過度活化的訊號，代表心臟電氣穩定度正在下降；第四種是頭暈、眼前發黑、差點昏倒，這不是單純低血壓而已，而是心輸出量短暫不足的警告；第五種是睡眠突然變差、半夜醒來心跳快，而這常與自律神經失衡、夜間心律不整風險上升有關。

至於冬天的症狀特別「不典型」，黃軒分析透露，因寒冷會同時影響3件事，血管收縮導致心臟負荷上升、血液變黏導致血栓風險上升、交感神經亢奮導致心律不穩，結果變成不是一次劇痛，而是一連串「小不對勁」。

最後，黃軒補充提醒，如果有高血壓、糖尿病、高血脂、抽菸史、家族早發心臟病、睡眠呼吸中止症、長期壓力大或睡眠不足的人，這些「輕微症狀」都別輕忽，因位猝死最殘酷的地方不在於突然，而在於它其實給過提醒，但聲音很小。

更多鏡週刊報導

冬天泡湯會提高猝死風險！ 醫師曝5種最危險行為

網疑惑冬天不見了？ 天氣粉專提霸王寒流當年數據：現在才打到第3局

照片遭惡意P成五星旗 高嘉瑜列3條件：在這之前絕不去中國