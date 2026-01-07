冬天猝死最常在家中！70%集中「這3處」：早上6~10時最危險

記者施春美／台北報導

醫師黃軒表示，寒冷的冬季是心血管疾病的高峰期。(示意圖／翻攝自pixabay）

強烈冷氣團來襲，醫師黃軒表示，冬季是心血管疾病的高峰期，「猝死就常在家中。」由於清晨氣溫低，再加上從溫暖的被窩突然起身或遭遇溫差刺激，會引發血管劇烈收縮和血液黏稠度升高，成為心血管事件的誘因。他表示，猝死70%都是發生在家中（臥室、浴室和客廳），也是常常發生在早上6~10時的冬季。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在其臉書表示，猝死容易發生在家中，是因為一般人在家中會放下警惕，冬天外出時，人會穿得很厚實；在家，尤其是臥室，突然從溫暖的被窩起床、室溫環境又很冷，會會導致血管劇烈收縮，一縮一放下，再加上清晨的低溫，除了進一步加劇血管痙攣，也使血液黏稠度升高，提高人在家中猝死的風險。

廣告 廣告

黃軒列舉下列的生活建議，以幫助高風險族群，度過寒冷的早晨。

1. 慢慢起床

a.分段起床：避免從溫暖的被窩中突然起身。人醒來後應先在床上躺30秒，再坐起30秒，最後緩慢下床。

b. 按摩暖身：冬天起床時，利用被窩中的溫暖環境進行簡單的按摩，可有效促進血液循環，幫助身體適應寒冷的環境，減少突發性心血管疾病的風險。

c. 伸展暖身：在寒冷的早晨起床前，應進行簡單的床上伸展運動，不僅能促進血液循環，還能幫助身體適應環境溫度，減少因溫差引起的心血管負擔。

2. 保暖措施

穿着保暖衣物：起床後立刻穿上保暖衣物，特別是襪子、帽子和手套，避免冷空氣直接刺激身體。

3. 避免溫差刺激

避免突然接觸冷空氣：從溫暖的室內到戶外時，應逐步適應溫差，避免直接暴露在寒冷環境中。應將室內溫度維持在20-24°C，這是最健康的範圍，特別是在清晨和夜晚時段。夜間睡眠時，室內溫度不宜低於18°C，以免因低溫引發血管收縮或失溫。

冬季使用暖氣可能導致空氣乾燥，建議使用加濕器將室內濕度維持在40-60%，以減少乾燥引起的不適。

4. 起床後的暖身措施：起床後喝一杯溫水，有助於提升體溫，促進血液循環，並減少血液黏稠度

5. 規律作息與心理調節

6. 監測健康狀況：定期測量血壓，並關注身體信號（若出現胸悶、頭暈、心悸等症狀，應立即休息並就醫）

更多三立新聞網報導

重訓時可以憋氣嗎？專業醫解答：做錯害脊椎失去支撐 導致受傷

氣溫急凍！醫揭「2飲品」真正暖胃：還能提升免疫力

高智商的人較不會失智？名醫解答！「1情況」害腦力懸崖式崩跌

最新研究：做對「5件事」可讓大腦年輕8歲！還天天開心

