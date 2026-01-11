冬天猝死70%發生在家裡！醫點出「最危險時段」，起床注意5件事：別馬上下床

強烈冷氣團接連報到，氣溫驟降不只讓人感到寒冷，也讓心血管疾病風險同步升高。胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，冬季是猝死的高峰期，其中高達7成案例其實發生在「家中」，多集中在臥室、浴室與客廳，且好發時段多落在清晨6時到10時之間。

黃軒指出，許多人在戶外會特別注意保暖，但一回到家就容易放下戒心，尤其清晨從溫暖被窩突然起身，或在室內外溫差刺激下，血管會出現劇烈收縮，再加上低溫使血液黏稠度升高，成為誘發心血管意外的重要關鍵。他也直言：「猝死，就常在家中。」

廣告 廣告

他在臉書分享，這類狀況不只發生在長者身上，年輕族群同樣可能中招。部分年輕人即便沒有明顯病史，仍可能因遺傳性心臟病、突發性心律不整或年輕型心肌梗塞而猝死，一旦發作往往沒有第二次機會。他也提醒，肺栓塞、腦出血、藥物反應與嚴重過敏，都可能成為致命原因。

（圖片來源：Pexels）

對此，黃軒提醒民眾留意身體發出的警訊，包括運動時出現胸悶或胸痛、突然心悸、原因不明的昏厥或快暈倒、明明沒熬夜卻異常疲累，或半夜心跳快到驚醒。他強調，猝死前身體往往「早就有提醒」，只是常被忽略。

至於如何降低風險，他建議「防猝死從起床開始」，並整理出「慢、熱、起、穿、行」的生活原則。

慢：起床時不要一口氣跳下床，醒來後先躺30秒、坐起30秒，再慢慢下床

熱：起身前可在被窩內做簡單伸展或按摩，幫助血液循環

起：讓血壓有時間適應姿勢改變，避免突然變化

穿：起床後立刻穿上保暖衣物，襪子、帽子、手套不可少，避免赤腳踩冷地板

行：清晨不宜激烈運動，建議上午10點後再活動，選擇較溫和的運動方式

（圖片來源：Pexels）

在居家環境方面，他也建議，室內溫度可維持在20至24°C，夜間不宜低於18°C；使用暖氣時，可搭配加濕器，將濕度維持在40%至60%，減少乾燥不適。起床後喝一杯溫水，有助於提升體溫、促進血液循環，並降低血液黏稠度。洗臉、刷牙或洗澡時，應避免使用過冷或過熱的水，特別是浴室屬於猝死好發地點，更要留意保暖與安全。

他最後呼籲，維持規律作息與情緒穩定，有助心血管健康，高血壓族群應養成早晨量測血壓的習慣。若出現胸悶、頭暈或心悸等不適症狀，務必立刻休息並就醫，「不要不好意思叫醒旁人」，把握黃金時間，才能降低憾事發生的風險。

延伸閱讀

天冷洗澡順序錯恐中風！醫揭「4步正確洗法」護心又養髮 千萬別從洗頭開始

天冷暖暖包別亂貼！資深護理師警示兩大危險族群 必學「333安全防護法則」