冬天玩日本別亂穿！ 過來人狂勸「千萬不要洋蔥式穿搭」原因曝光

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

冬天赴日旅遊的台灣人越來越多，但怎麼穿搭卻成了大家出發前最焦慮的問題。近日一名網友發文直呼，「去日本千萬不要洋蔥式穿搭！」貼文一出，立刻讓無數曾在暖氣房被熱到喘不過氣的網友集體點頭，「千萬裡面不要穿發熱衣也不要穿毛衣，因為熱又沒辦法脫最痛苦，口罩能帶儘量帶，增加濕度&抵擋病毒」

冬天赴日旅遊的台灣人越來越多，但怎麼穿搭卻成了大家出發前最焦慮的問題。（圖／資料照）​

原PO在Dcard上以「去日本千萬不要洋蔥式穿搭」為標題發文表示，他最近正在準備日本行行程，看到很多人建議不要洋蔥式穿法，「日本室內暖氣超強，進出一直穿脫會煩死，而且發熱衣也不要穿，不然在室內會熱爆。」他回憶自己上次去日本，「我之前去就是穿太多在電車上熱到不行」

有網友推薦原PO最實穿的方式是「薄長袖加厚外套，再多一件背心調整就好。」除了穿搭，日本乾燥程度也讓許多旅客吃盡苦頭。原PO提醒，護手霜一定要擦、口罩最好戴著防喉嚨乾痛。

貼文一出，立刻引起共鳴，「之前就有在別張貼文說，去日本其實是要玉米式穿法，一堆人在那邊說是要洋蔥，都懶得回了」、「千萬裡面不要穿發熱衣也不要穿毛衣，因為熱又沒辦法脫最痛苦，口罩能帶儘量帶，增加濕度&抵擋病毒。之前我到日本只要第四天就會喉嚨不舒服，但這次睡覺連睡覺都帶著加濕口罩，真的就健健康康的」、「誰在跟你那邊什麼式穿搭，去日本當然是看當下狀況直接進去買一件穿搭啊」



