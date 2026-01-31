冬天生蠔最肥美！食藥署提醒恐藏「諾羅病毒」：安心享用4重點

冬天的生蠔（牡蠣）特別肥美，許多老饕都非常愛吃。示意圖／Pakutaso

冬天的生蠔（牡蠣）特別肥美，經常是餐桌上的主角，不過衛福部食藥署提醒，食用生蠔可能存在健康風險，因為生蠔可能藏有傳染力極強的「諾羅病毒」（Norovirus），感染後可能會出現嘔吐、腹瀉、腹部絞痛等症狀，並呼籲4個正確食用生蠔的方式，以避免感染諾羅病毒。

冬天的生蠔特別肥美是因為海水低溫，生蠔為準備越冬而大量攝取養分，累積了豐厚的肝糖與氨基酸，肉質飽滿多汁，口感鮮甜，每年11月至隔年4月是最佳賞味期。

諾羅病毒

食藥署《藥物食品安全週報》指出，生蠔其實就是牡蠣，是一種濾食性生物，透過過濾海水中的浮游生物和有機碎屑為食。如果牡蠣養殖或生長的海域受諾羅病毒汙染，病毒便會累積在其體內，若食用時又未經徹底加熱，就可能導致感染。享受美食的同時，也要重視食品安全。諾羅病毒傳染力非常強，且傳播途徑多元，其中一個途徑是食用受病毒汙染的食物或水源。

感染諾羅病毒的症狀

諾羅病毒的潛伏期一般為10到50小時。感染後可能會出現嘔吐、腹瀉、腹部絞痛等症狀，甚至可能伴隨發燒、頭痛和肌肉痠痛等情形，雖然大多數患者可以自行康復，但對於免疫力較差的孩童、老年人或慢性病患者等，可能會因嚴重脫水而須就醫治療。

安心享用保障健康4要點

食材保存：購買時留意牡蠣產品外包裝是否有破損，確認保存期限，及存放於適當的低溫環境。若購買散裝牡蠣，須注意現場販售環境是否乾淨及有無交叉汙染的風險。 正確洗手：食品從業人員調理食品或是用餐前，應依照濕、洗、刷、搓、沖、乾的洗手六步驟，將手部清洗乾淨，尤其是如廁後更應落實手部清潔，以確保食品衛生安全。 生熟分開：調理食品時，接觸生食及接觸熟食之器具應分開使用及放置，例如烤牡蠣時所用的鐵夾，若曾夾過生牡蠣，就不應再直接夾取烤熟的牡蠣，以防止交叉汙染。 充分加熱：諾羅病毒不耐高溫，加熱時要確保食材中心溫度超過 70 ℃，才能有效消滅病毒。



