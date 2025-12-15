冬天用除濕機起火 台電示警「3地雷」：不要出事

冬天遇上濕冷天氣，不少家庭會使用除濕機。台電提醒民眾注意除濕機使用安全，強調應避免與其他高功率家電共用延長線、周圍不擺放易燃物，且不要在無人看管時長時間運轉，以防自燃釀災。

冬天遇上濕冷天氣，不少家庭會使用除濕機。（示意圖／photoAC）

有網友在Threads分享驚險經驗，表示半夜時除濕機運轉過程中突然冒出燒焦味並開始冒煙，隨後整台機器起火燃燒。該名網友當時尚未入睡，發現異狀後立即拔掉插頭並用水撲滅火苗，事後心有餘悸地表示「這應該是我第一次在家裡看到電器冒煙燒起來，真的太驚險了」。他也藉此提醒其他民眾，除濕機不應開整晚或在無人在家時長時間運轉，若聞到異味或機器過熱，務必立刻關機。

貼文曝光後引發網友熱議，事實上，台電曾在官方臉書粉專「台電電力粉絲團」發文，詳細說明除濕機使用時的注意事項。首先，除濕機周圍不應擺放雜物、易燃物，需保持適當的散熱通風空間，與牆壁、家具、窗簾保持50公分以上距離，避免起火時導致火勢迅速蔓延。台電特別提醒，除濕機上方不要吊掛衣物，若衣物不慎掉落蓋住出風口，將導致無法散熱而非常危險。

台電製圖提醒使用除濕機注意3件事。（圖／翻攝自台電電力粉絲團臉書）

台電進一步指出，除濕機屬於高功率家電，應盡量使用專用插座，避免和其他高功率家電共用延長線，以免因過載、延長線溫度過高而釀災。此外，若要長時間離開，都要記得關閉除濕機並拔除插頭，也不要在睡覺或無人在家時使用，遵循「不用不插」的原則才能確保安全。

