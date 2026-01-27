冬天的皮膚急救指南！Kiehl's急護霜、MELVITA時光小亮珠、LANEIGE睡美人晚安面膜一次盤點

（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

一到冬天，皮膚真的很容易突然失控。冷空氣、暖氣房來回切換，水分流失速度加快，原本還算穩定的膚況，可能一夕之間變得乾燥粗糙，甚至出現泛紅、刺癢與上妝不服貼的狀況。這時候與其一股腦疊保養，不如把重點放在「真正能救急」的產品，快速把膚況拉回穩定軌道。

Kiehl’s急護霜

說到冬天最需要準備的修護型乳霜，Kiehl’s急護霜就是為「狀況肌時刻」而生！這款新品主打獨家「膚料級」科技，將β-葡聚醣、維他命B5、α-紅沒藥醇與角鯊烷等高修護成分進行微粒化處理，質地意外輕盈，一抹推開就能迅速吸收，不會在肌膚表面形成悶厚負擔！特別適合乾燥、泛紅、換季不穩，或是醫美後需要加強修護的時期使用，屬於「急救擦有效、天天擦也安心」的修護型乳霜。

Kiehl’s急護霜50ml／1,460元（圖／吳雅鈴攝）

也因為這支急護霜的定位非常明確，Kiehl’s 這次乾脆把概念直接放大成「危肌救援車」快閃活動，從視覺到互動都圍繞在「肌膚出狀況時，第一時間支援」這件事上，不管是互動拍照的復古潮流拍貼機還是打卡就送的方坊聯名氣球，讓保養不只停留在擦的那一刻，而是變成一種有記憶點的冬日儀式。

Kiehl’s危肌救援車將自1月起於全台北中南百貨巡迴，邀請消費者親臨現場，感受最不一樣的危肌救援體驗。（圖／吳雅鈴攝）

Melvita堅果玫瑰果油滾珠筆

冬天最容易被忽略的，其實是眼周、嘴角與法令紋這些先乾先老的局部區域？Melvita的堅果玫瑰果油滾珠筆，主打以摩洛哥堅果油、玫瑰果油與沙棘果油調和出的輕盈果油質地，搭配金屬滾珠設計，一邊按摩一邊導入，不需要用手也能精準上油。質地滋潤卻不厚重，很適合眼周乾紋初期、妝前卡紋，或是白天需要局部補救時使用，是一支存在感很高的「行動型急救工具」。

Melvita堅果玫瑰果油滾珠筆10ml／780元（圖／品牌提供）

LANEIGE睡美人晚安面膜

當白天的急救與局部修護都到位，夜晚就是把水分與修護力一次封存的關鍵時段！LANEIGE的睡美人晚安面膜以清爽水凝凍質地聞名，透過多重玻尿酸搭配夜間修護科技，睡前厚敷一層，不黏枕、不厚重，隔天起床最有感的就是膚觸回到柔軟飽水狀態~對於換季乾燥、熬夜後或底妝容易一下就暗沉的人，非常推薦作為冬天夜間保養的穩定後援。

這麼厲害的晚安面膜，現在在康是美只要購買任一產品，就能用229元加價購的方式獲得！想嘗鮮的女孩快去手刀買起來。（圖／品牌提供）





