冬天皮膚乾癢超困擾？醫揭洗澡3大地雷 再曝「3步驟保濕法」還你水嫩肌

冬季皮膚乾癢原因揭祕！錯誤洗澡與去角質習慣恐加劇乾癢，醫師教你避雷。（示意圖/pexels）

冬季皮膚乾癢怎麼辦？隨著冷空氣報到，氣溫驟降、空氣濕度降低，許多民眾開始出現皮膚乾燥、脫屑、搔癢等問題。恩主公醫院皮膚科江明哲醫師指出，這些症狀雖看似小事，但若長期忽視，可能演變成慢性濕疹、異位性皮膚炎，甚至引發感染性皮膚炎。醫師建議，當乾癢伴隨紅腫或破皮時，應及早就醫檢查。

冬季皮膚乾癢原因？氣溫下降皮脂膜受損是主因

根據《健康醫療網》報導，江明哲醫師說明，冬季氣溫下降會抑制皮脂腺分泌，研究顯示溫度每下降1°C，皮脂分泌量約減少10%。皮脂是皮膚天然防水層，分泌減少後角質層難以留住水分，加上冷空氣與暖氣環境使濕度降低，角質層含水量若低於10%，皮膚容易出現微裂、紅癢與發炎。冬天乾癢其實是皮膚屏障受損的警訊，若不及時修復，將陷入乾癢與發炎的惡性循環。

保濕3步驟大公開：鎖水比補水更重要

江明哲醫師指出，冬季保濕重點是重建皮膚屏障，而非單純補水。

3大保養步驟

1. 洗後3分鐘內立即塗抹保濕品

利用皮膚尚含水分時，鎖住水分，效果最佳。

2. 選對保濕成分

吸水劑：甘油、玻尿酸、尿素

鎖水劑：凡士林、礦物油

3. 修復屏障：神經醯胺、膽固醇、脂肪酸

依膚質與部位選擇質地

臉部／中性肌：輕盈乳液

四肢乾燥區：保濕乳霜

手肘、腳跟龜裂：油膏如凡士林形成防水膜

冬季保養陷阱！你是不是踩到這3個雷？

醫師提醒，冬天護膚錯誤習慣可能讓皮膚越洗越乾，常見包括熱水洗澡過久，高溫會溶解皮膚油脂，建議水溫36~39°C，洗澡不超過15分鐘；使用皂鹼或含酒精清潔品，強鹼破壞皮膚酸鹼平衡，易造成乾裂，應改用pH中性或微酸性配方；頻繁去角質或磨砂，冬季皮膚代謝減慢，過度去角質會傷害角質層，引發紅癢、脫屑。

乾癢2週不改善？可能是皮膚病或代謝異常信號

江明哲提醒，如果乾癢持續且伴隨紅疹、裂紋或夜間劇癢，可能暗示異位性皮膚炎：四肢彎曲處紅疹、乾癢，冬季容易惡化；慢性濕疹：皮膚粗糙脫屑，反覆刺激或過敏引發；脂漏性皮膚炎：頭皮、眉間、鼻翼油性脫屑；糖尿病相關皮膚乾燥：高血糖造成皮膚含水量下降，小腿前側常受影響；腎臟或肝臟疾病：尿毒或膽汁滯留可能引起全身劇癢，若伴黃疸或浮腫需立即就醫。

更多鏡週刊報導

發熱衣竟有效期！UNIQLO親曝「2大檢查法」不是穿到破 一看秒懂換新時機

真有魔力？她多年「被自己鼾聲雷動吵醒」 一躺「神奇沙發」卻爽睡5小時！醫揭原因

社群越滑越空虛、心悶？她被好友「光鮮完美人生」逼哭 專家揭關鍵原因