冬天皮膚乾裂不只是缺水？中醫解析4種體質與日常改善關鍵

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】皮膚乾燥是冬季最常見的皮膚困擾之一，主要原因在於表皮屏障受損，導致角質層水分流失。頤鳴堂中醫診所院長康涵菁中醫師表示，造成皮膚乾燥的原因相當多元，包含年齡增長、遺傳體質、營養不均衡（如維生素缺乏）、生活作息不規律（熬夜、喝水不足）、長期壓力，以及賀爾蒙變化（如男女更年期）等。

此外，也與生活習慣息息相關，例如冬季氣候乾燥、洗澡或洗手水溫過高（超過 40 度）、過度去角質（如磨砂膏）、使用刺激性保養品（含酒精、香精、色素）等，都可能加重皮膚乾燥問題。

皮膚乾燥也可能是疾病或藥物引起

除了外在與生活因素，部分皮膚疾病也會導致皮膚乾燥，例如異位性皮膚炎、濕疹、乾癬、接觸性皮膚炎、脂漏性皮膚炎，或汗疱疹結痂等。

另外，一些全身性疾病也可能表現在皮膚上，包括乾燥症、類澱粉沉積症、糖尿病、肝病、腎臟病，以及甲狀腺功能異常；某些藥物副作用，如利尿劑、A 酸，也可能造成皮膚乾裂。康涵菁中醫師提醒，若皮膚乾燥情況嚴重或反覆發作，建議先至醫療院所找出真正原因，再對症治療。

中醫怎麼看皮膚乾裂

從中醫觀點來看，皮膚乾燥甚至出現乾裂，指的是皮膚表面因乾燥而產生大小不一、深淺不同的裂隙。《中醫臨證備要》中稱此類情況為「乾裂」或「裂燥」。康涵菁中醫師指出，這類問題多與肝、脾功能失調，以及風濕、風熱或毒邪侵襲有關，需依體質進行辨證調理。

血虛風燥型

症狀：

常見於手掌、手背、指尖、足跟等處，皮膚乾燥並出現條狀或線狀裂紋。輕者僅感乾燥不適，嚴重時在角質較厚的部位乾裂出血、疼痛。病程多屬慢性，寒冷天氣時加重，天氣回暖後改善。

原因：

工作或生活中經常摩擦皮膚、接觸寒冷環境（如冰櫃），或頻繁洗手，導致風寒侵襲、陰血受損。

中藥調理方向：

養血、息風、潤燥，常用當歸飲子加減。

血熱風燥型

症狀：

多出現在手肘、膝關節伸側，以及腰背、臀部。皮膚乾燥，伴隨大片紅斑融合、表面脫屑，皮膚顏色呈暗紅或鮮紅，搔癢與疼痛明顯，容易抓破出血。

原因：

外感風熱，或長期攝取過多辛辣、燒烤、油炸、滋膩食物。

中藥調理方向：

涼血、潤燥，常以消風散加土茯苓加減。

脾虛濕盛型

症狀：

常見於手掌心、手背、足部、耳後、乳房下方、陰囊或腹股溝。初期可能出現紅斑、丘疹、水泡或糜爛滲出，伴隨搔癢；久了皮膚變暗、肥厚，表面乾燥脫屑。換季或外在濕氣重時容易惡化。

原因：

飲食不節制，或本身腸胃虛弱、消化不良，導致濕熱滯留皮表。

中藥調理方向：

健脾、祛濕、止癢，常用健脾除濕湯合五味消毒飲加減。

濕毒浸淫型

症狀：

可為單側或雙側發生於手足，初期皮膚乾燥、搔癢、脫屑，接著出現紅腫、水泡，後期皮膚逐漸增厚並產生深裂。

原因：

可能與外傷、清潔劑刺激造成皮膚受損，或急性發炎、感染有關。

中藥調理方向：

清熱、除濕、解毒、止癢，常以溫清飲，或當歸拈痛湯合萆薢滲濕湯加減。

日常生活這樣做 降低皮膚乾燥反覆發作

康涵菁中醫師建議，日常照護同樣重要：

洗澡避免過熱水，水溫約 20–40 度；洗臉水溫約 20 度

洗澡時間控制在 20 分鐘內

避免過度清潔，少用含酒精、香精類產品

打掃或接觸清潔劑時戴手套

做好防曬：物理性防曬（撐傘、戴寬帽、口罩、長袖衣物）；化學性防曬乳 SPF 30–50+，每 2 小時補擦

洗後立即保濕，可使用保濕乳液補水，或凡士林鎖水

穿著透氣的棉、麻材質衣物與貼身內衣褲，勤換衣物，避免悶熱的化纖材質

規律有氧運動，促進血液循環至皮膚

充足飲水、維持規律作息、適度舒壓

避免刺激性飲食，如炸、辣、烤、甜食、脆餅、高糖水果與加工食品

戒菸酒

