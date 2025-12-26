冬天眼乾如何改善？中醫解析體質差異、飲食地雷與日常護眼關鍵

冬季氣候乾燥加上暖氣房，容易加速淚液蒸發，讓眼睛出現乾澀、刺痛與疲勞感。（圖片來源／freepik）

一到冬天，不少人總覺得眼睛乾澀、疲勞，甚至出現刺痛、灼熱或視力模糊的情況。這並不單純只是「用眼過度」，而是與氣候、生活習慣與體質變化息息相關。

睿鳴堂中醫診所院長吳宛容指出，冬季氣溫下降、空氣濕度降低，再加上暖氣或電暖設備長時間使用，會使室內環境更加乾燥，加速淚液蒸發，導致眼球表面無法維持足夠的保濕狀態。

「眼睛乾澀早已不是老年人的專利，現代人長時間盯著3C螢幕、開車或唸書時過於專注，忘記眨眼，都是造成眼乾的重要原因。」吳宛容強調。

那麼該如何改善呢？

「體質」與「慢性病」也是眼乾關鍵因素

吳宛容先指出，眼乾常伴隨一連串不適症狀，包括眼酸、刺痛、灼熱感、眼睛發紅、異物感，甚至因刺激產生反射性流眼淚，或出現眼屎變得濃稠、視線模糊與眼睛疲勞等狀況，長期下來對生活與工作都會造成困擾。

此外，部分生活因子也可能加重眼乾問題，例如冬季常見的溫補飲食，如麻油雞、雞酒、桂圓茶，以及重口味、重鹹或刺激性食物，包括辣油、沙茶、火鍋料與各式加工食品，都可能使體內「火氣上升」，進一步影響眼睛健康。

除了環境與飲食，體質與健康狀態同樣不容忽視。

吳宛容表示，隨著年齡增長，皮脂腺與淚腺功能下降，加上缺乏運動、循環變差、長期高壓導致免疫力降低，或本身有糖尿病、甲狀腺內分泌失調、心血管疾病、中風等慢性病，都可能增加眼乾風險。

當季節、生活型態與體質因素交互影響時，身體容易出現「上火」現象，表現不只侷限於眼睛，還可能合併口乾舌燥、便秘、長痘痘、失眠，甚至牙齦腫痛等問題。

值得注意的是，眼睛乾澀不一定等同於乾眼症，也可能只是季節變化或過敏反應所致。不過吳宛容強調，若經過充分休息後症狀仍未改善，建議仍應諮詢眼科醫師進行檢查，同時也可至中醫院所，由醫師依個人體質進行調理，雙管齊下效果更佳。

中醫觀點：眼乾可分三大型體質

吳宛容從中醫臨床經驗，將眼乾大致分為3種常見體質：

1、陰血虛型

常見症狀包括眼睛乾燥澀滯、眼淚分泌少或反射性流淚、眼睛容易疲勞，並伴隨面色萎黃、指甲顏色淡、有縱向溝紋、失眠多夢等情況。多見於更年期男女、老年性眼乾，或內分泌與免疫系統疾病患者。治療原則以養血活血、滋補肝腎、明目為主。

2、肝火上炎型

表現為眼睛乾澀灼熱、血絲明顯、異物感強烈，眼屎偏多且呈黃色，平時容易情緒起伏、生氣，喜歡吃辣、油膩或加工食品，且蔬菜與飲水量不足。治療以清肝瀉火、明目為主。

3、脾氣虛型

眼睛乾澀合併容易疲勞，常感到精神不振、食慾差、大便偏軟，生活型態多為長期熬夜、三餐不定、過食生冷或久坐少動。治療重點在於補氣、疏肝並改善整體循環。

中醫指出，眼乾不只與用眼習慣有關，體質差異、飲食與慢性病也是關鍵因素。（圖片來源／freepik）

冬季如何護眼？中醫師：穴位按摩促循環日常就能做

在日常保養方面，吳宛容建議，可先將雙手搓熱，沿著眼周由內眼角向上、向外按摩至眉毛外側，再順著眼眶下方向內眼角回到起點，重複約100下，有助促進眼周血液循環。常用穴位包括攢竹、魚腰、魚尾、童子髎、陽白、太陽、承泣、四白、睛明，並可搭配頭部風池穴，以及手腳的合谷、太衝穴。

吳宛容也提醒，護眼應從日常習慣全面調整，包括戒菸酒與刺激性食物，避免在昏暗環境下看書或使用3C產品；配戴隱形眼鏡者建議每日不超過8小時，且避免戴著睡覺。

環境方面，避免長時間待在暖氣房，可在室內放置一盆水增加濕度；用眼時記得多眨眼，每使用眼睛30分鐘就休息5至10分鐘，並眺望6公尺外遠景至少20秒。每天可進行簡單護眼操，轉動眼睛上下左右、由近看遠，各20次，每次約30秒。

此外，早晚可使用40至45度的熱毛巾熱敷眼睛10至15分鐘，幫助眼瞼油脂腺分泌，減少淚液蒸發。營養補充上，建議多攝取富含維生素A的彩色蔬果，如胡蘿蔔、紅黃甜椒，以及富含DHA與Omega-3脂肪酸的深海魚、亞麻籽、奇亞籽與核桃，從內而外守護眼睛健康。

冬季眼乾並非單一原因造成，透過適度休息、正確護眼與依體質調理，不僅能改善眼睛乾澀不適，也有助於整體身心狀態的平衡，讓眼睛在寒冷乾燥的冬天依然保持舒適與清晰

