冬天睡再久還是累？醫師曝門診常見「3大疾病」：很多人早中招

實習記者藍子瑄／台北報導

寒流一波波來襲，早晚氣溫寒冷，讓不少民眾直呼「天氣冷比較好睡」，但耳鼻喉科醫師 蔡明劭提醒，低溫反而可能讓某些健康問題悄悄惡化，蔡明劭指出，近期門診中明顯發現，有三類耳鼻喉問題在冬天特別容易找上門，不僅影響呼吸道健康，也直接衝擊睡眠品質，提醒民眾務必提高警覺。

一、打鼾變嚴重 睡眠呼吸障礙恐惡化

耳鼻喉科醫師 蔡明劭 近日在臉書粉專發文分享，許多人誤以為冬天氣溫低、被窩暖，自然比較好入睡，但實際上，鼻塞、過敏、感冒，加上活動量下降、體重上升，都可能讓打鼾變得更明顯，甚至讓原本未察覺的睡眠呼吸中止症浮現。

蔡明劭提醒，若出現打鼾突然變大聲、睡覺時呼吸斷斷續續，或早上起床仍覺得疲憊、白天想睡，都不是正常現象，建議及早就醫評估。臨床上，透過鼻腔與上呼吸道的治療，往往能有效改善睡眠品質。

二、過敏性鼻炎加重 鼻塞影響睡眠

寒冷天氣下門窗緊閉，塵蟎、黴菌更容易累積，再加上冷空氣刺激鼻黏膜，許多過敏性鼻炎患者開始出現天天鼻塞、流鼻水，甚至睡覺得用嘴巴呼吸的情況。

蔡明劭指出，鼻子不通，睡眠品質一定會受影響，建議做好室內除濕、定期清洗寢具，並配合規律治療，別忍著鼻塞入睡，因為影響的不只是鼻子，還可能影響白天的精神與專注力。

三、感冒拖太久 恐已引發鼻竇炎

冬天感冒特別容易久拖不癒，若出現黃綠色鼻涕、臉部悶痛、頭痛或後鼻倒流等症狀，就要留意是否已演變成鼻竇炎。

蔡明劭提醒，感冒超過7至10天仍未改善，應就醫評估。鼻竇炎不僅會加重鼻塞，也會影響睡眠與精神狀態，及早治療，恢復速度通常快很多。

冬天不只要保暖 更要顧好呼吸與睡眠

蔡明劭呼籲，睡得好，免疫力才會好，身體才有力氣對抗寒流。若近期出現打鼾變嚴重、鼻子常常不通、睡再久還是很累等狀況，別忽略身體發出的警訊，適時接受評估與治療，才是對自己與家人最實際、也最溫柔的照顧。

