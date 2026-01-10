冬天睡覺蚊子嗡嗡響 專家曝種類：從管線飛進屋裡

民眾普遍認為蚊子在夏天較活躍，不過有網友抱怨，最近天氣變冷，發現蚊子也變多，晚上睡覺時都會有蚊子在耳邊嗡嗡作響，不知道到底是從哪來的。對此清潔專家表示，冬天出現的蚊子大多是「地下家蚊」，經常出沒在大樓地下室、下水道及排水管線，並默默飛進屋內，才會讓人以為冬天的蚊子比夏天還多。

一名網友日前在批踢踢發文表示，天氣變冷後感覺蚊子也開始跟著變多，白天的時候還好，但每次晚上睡覺時，都會有蚊子在耳邊嗡嗡作響，讓他超崩潰。

廣告 廣告

原PO表示，檢查紗窗沒有破洞，家裡附近沒有積水，進家門和房間都會快速關門，不知道蚊子到底是從哪冒出來的。

話題曝光引發討論，不少苦主也有同感，「最近也用電蚊拍打了好幾隻，很誇張」、「我家也是，夏天幾乎沒有蚊子，冬天就一堆」、「我家冬天蚊子也很多，門縫、冷氣孔都要仔細檢查。」

也有網友認為冬天室內比較溫暖，加上人的體溫也會引來蚊子，「夏天蚊子比較願意待在戶外，冬天就會往室內跑。」

對此，環境清潔業者曾在官網說明，冬天出現的蚊子通常是「地下家蚊」，這種蚊子常於汙水管線、化糞池內孳生，容易出現在大樓地下室，也會透過管線連通屋內的通道默默飛入家中，因此才會讓人以為冬天蚊子比夏天多。

文章指出，要防治地下家蚊，應清除地下室中的積水、保持化糞池的清潔、裝置可活動的排水孔蓋等，對孳生源進行控制才能有效預防。

更多中時新聞網報導

西島秀俊桂綸鎂都愛放空兼放鬆

新生跌破11萬 全教總籲降班級人數

親子關係遭質疑 陳昭姿反轟陳培瑜失格