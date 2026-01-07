冬天神物讓「室溫飆27度超暖」 過來人讚：在家都穿短袖

全台氣溫下探，民眾紛紛拿出各種禦寒用品應對，一名網友表示，天冷時開冷暖變頻冷氣的暖氣模式，溫度設定在27度，感覺非常舒適，貼文一出引發熱烈討論，不少網友分享使用經驗，表示開暖氣後在家穿短袖就夠，但也有人提醒原PO，27度偏高，可能造成皮膚乾裂，建議最佳溫度是20至23度。

原PO近日於PTT發文指出，天氣寒冷時開冷暖變頻冷氣的暖氣模式，溫度設為27度，直呼「買冷暖變頻冷氣，冬天真的是太爽了」。

貼文曝光後，引發大量網友共鳴，紛紛分享使用心得，表示開啟暖氣後，在家只要穿短袖、短褲就夠，也有人提醒溫度不要設定過高，以免皮膚過乾，建議最佳範圍為20至23度。

網友紛紛留言，「開冷暖變頻暖氣後，秒暖」、「我在家還穿短袖、短褲」、「暖暖冬天超享受」、「不要超過23度，開太高會越睡越熱」、「25度就熱爆了，勇者慎入」、「27度太高，皮膚快乾裂了」、「昨天室內20度睡起來最舒服」、「冬天最不後悔的家電是冷暖變頻」、「這幾天變冷，我也都開暖氣功能，超舒服」。

此外，台電也曾在臉書提醒民眾，切換暖氣時應將風口朝下，使熱空氣上升、冷空氣下降，以達到更有效的暖房效果，外出時務必關閉電源，注意使用時間長短，才能兼顧舒適和省電。

