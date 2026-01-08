冬天穿襪睡覺超母湯？醫師揭「2類人」千萬別穿

連日低溫下探10度，全台各地民眾紛紛祭出各種保暖措施。一名女網友在社群平台分享童年回憶，表示小時候天冷穿襪子睡覺時，曾遭阿嬤嚴厲制止，並警告「那是要走了的人才躺在床上穿襪子」，讓她至今仍感到困惑。

貼文曝光後引發網友熱烈討論，有人表示「腳冷到根本睡不著」、「冬天一定要穿襪子睡覺」，也有人因長輩告誡而不敢嘗試。

彰化馬光中醫診所劉宗昇醫師接受訪問時指出，中醫強調因人而異、因時制宜的原則。腳部是腎經、脾經、肝經等多條經絡的匯集處，適當保暖有助陽氣運行。

在寒冷天氣中，腳部容易受寒邪入侵，穿著寬鬆透氣的襪子睡覺，不僅能溫經散寒、補益陽氣，還能改善末梢循環，預防抽筋或凍傷，並提升睡眠品質。

然而，劉宗昇醫師強調，並非所有人都適合穿襪子睡覺。濕熱體質者本身容易出汗、口乾舌燥，穿襪子會因悶熱加劇濕氣，導致散熱不佳。

陰虛火旺者若過度保暖，可能造成火氣上炎。特別是腳部有傷口、糖尿病患者或循環差者，穿襪子若造成壓迫，可能惡化末梢神經或血管狀況，被視為慢性自殺行為。

劉宗昇建議，寒性體質、老人、孕婦或冬季易凍傷者，可選擇棉質、寬鬆的襪子，試穿一晚觀察是否舒適。

不適合穿襪子睡覺的族群，則可將薑片或艾葉加入熱水中泡腳，或飲用紅棗桂圓湯補氣養血。

