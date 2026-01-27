冬天穿錯衣服慘了！兒童紅疹大爆發 醫揭「1款衣物」超母湯

近期氣溫驟降，兒童感染科醫師顏俊宇在臉書粉專「雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師」分享臨床觀察，發現診間出現大量身體冒出紅疹的兒童患者。家長們焦急詢問是否為過敏反應或傳染性疾病，經醫師仔細詢問病史後，發現共同點是孩子近期經常穿著內刷毛衣物。

顏俊宇醫師指出，刷毛衣物引發皮膚問題主要有兩大原因。第一是摩擦刺激，刷毛多為化纖材質，質地較粗糙，直接接觸兒童嬌嫩皮膚會造成物理性刺激，引發接觸性皮膚炎。第二是悶熱不透氣，這類材質雖然保暖力強，但排汗效果差，孩童活動量大容易流汗，汗水悶在衣物內極易誘發熱疹，甚至讓蕁麻疹大發作。

針對冬季兒童穿衣問題，顏俊宇醫師建議採取洋蔥式穿法，並強調關鍵在於接觸身體的第一層內衣必須選擇純棉材質。純棉具有良好的吸汗性且親膚，能作為皮膚屏障，外層再套上刷毛衣或保暖毛衣，既能達到保暖效果，又能避免刺激性材質直接接觸皮膚。

若孩童紅疹已經發作，顏俊宇醫師提供三項居家照護重點。首先，洗澡水溫不宜過高，過熱的水會洗掉皮膚保護油脂，使紅疹更加搔癢。其次，簡化清潔程序，建議使用清水簡單清洗即可，避免過多沐浴乳或泡泡浴造成二次刺激。最後是關鍵保濕步驟，洗澡後趁身體微濕時，立即全身塗抹成分單純的乳液，鎖住水分並修復皮膚屏障。

顏俊宇醫師提醒家長，冬季為孩童添購保暖衣物時，除了考慮保暖性，更要注意材質對皮膚的影響。特別是有過敏體質或皮膚敏感的兒童，更需謹慎選擇貼身衣物材質，避免因穿著不當引發皮膚問題，影響孩童健康與生活品質。

