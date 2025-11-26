冬天突然代謝變差？專家教你3招上班能做的秘訣：先養好循環，再搭配代謝飲

天氣一冷，許多女性上班族最有感的不是變懶，而是「整個人開始變得卡卡的」。早上起床渾身發涼、走進辦公室椅子一坐就不想動，下午開會前渾身卡卡、昏昏沉沉，彷彿全身的代謝開關被冬天按下暫停鍵。

這些其實都不是「單純吃多了」，而是冬天身體循環下降，濕氣堆積、代謝變慢後的綜合反應。職場族平日壓力大、久坐、作息不規律，更容易在冬季累積負擔，讓人一不注意就出現「怎麼又變泡了？」的窘境。

冬天為何會代謝變差？

不少女性以為冬天是因為熱量，但真正的問題是「循環不良」。冬季氣溫低，循環變差而渾身冰冷，久坐後更容易造成悶脹、濕氣加重，連消化速度都跟著放慢。久了就會出現吃得不多卻覺得整體沈重、身體卡卡的困擾。

對此，茗京萃「漢方調理專家 陳慧娟」陳姐提醒：「冬天想維持好代謝，重點不是吃得很清淡，而是讓身體保持『能動、能代謝』的狀態，並且分享3個在辦公室就能做到的小技巧，讓代謝不再被冬天綁架。」

辦公室就能做的「3個代謝小心機」

1.桌上放無調味堅果，吃 3-5 顆穩住代謝節奏

冬天更容易感到飢餓，但如果一下子吃甜食、麵包，血糖快速升降反而讓代謝更疲乏。陳姐建議在辦公桌放一小包「無調味堅果」，餓的時候吃 3～5 顆即可，不用多但能穩住能量，避免下午整個人沒能量。

2.屁股動一點、姿勢換一下，每天提高代謝一點

冬天一坐就不想動，但久坐會讓下半身循環變更差。陳姐表示：「不用真的起來運動，你連換姿勢都算在『活動量』裡。」像是稍微左右挪動、換坐姿、伸腿、踩地板，都在默默提升日常代謝。

3.飯後來杯清爽代謝飲，綠茶、冷泡茶、黑豆茶飲都適合

陳姐提醒：「想不胖，重點不是無糖，而是少加工。」與其喝含糖飲，不如選擇清爽的茶飲，像綠茶、冷泡茶、或是喝黑豆結合牛蒡的養生茶飲。這些都是上班族在飯後維持循環、減少餐後負擔的好選擇。

年末聚餐吃得開心，也能不累積身體負擔

年末聚餐多、火鍋香氣四溢，其實也不必過度限制飲食。陳姐提醒，只要掌握「代謝不休息」的原則，把循環養起來，身體自然不會那麼容易累積負擔。不論是喝杯清爽代謝飲、隨手換個姿勢、或桌上放點健康的紅棗脆片，都是能讓冬天不再讓身體卡關的季節。這個冬天，不妨就從一杯「清爽代謝飲」開始，替自己找回輕盈節奏，在享受美食之餘，也能舒服又自在度過每一天。

