冬天粉紅風暴襲！ 迎草莓季 餐廳.飲料業者出奇招

台北市 / 綜合報導

冬天的腳步愈來愈近，為了迎接草莓季的到來，各大餐飲業者可以說是出盡奇招！除了有霜淇淋業者，把餅乾也打造成草莓口味之外，更有手搖飲品牌，選擇把草莓果泥加進基底，再放進一整顆拳頭大小的冰淇淋；還有美式餐廳走浮誇路線，光是一顆生日蛋糕，就塞滿整整40顆草莓，從新口味到吸睛程度，都下足功夫，要吸引消費者嘗鮮。

餐廳店員說：「為您上菜，巨型帕妃杯喔。」巨無霸玻璃高腳杯，裝著20顆草莓散發鮮豔色澤，走浮誇路線一上桌就是焦點，另外這顆超巨型生日蛋糕，塞滿整整40顆切片草莓，用慕斯乳酪鮮奶油層層堆疊，不只好吃還很好拍。

用餐顧客說：「特別穿紅色衣服，就是和草莓一樣顏色，因為我超喜歡草莓，然後剛好來慶生。」讓人少女心噴發的粉紅色系，也在北海道霜淇淋身上展現，不管是冰淇淋主體，還是下方法式貓舌餅，都是香濃草莓味，隨著冬天草莓季腳步逼近，即便天氣涼冷，草莓控也想嚐嚐鮮。

消費者說：「冬天，草莓季節，一般草莓冰淇淋，味道比較水，比較淡，那這個比較濃。」記者VS.消費者說：「(快融化了，你要不要先吃)。」冰淇淋單吃不夠看，還有連鎖手搖飲業者發揮創意，用日式厚奶茶搭配燕麥奶，加入草莓果泥當作基底，讓整顆拳頭大小的草莓冰淇淋，漂浮在上頭融合茶香與奶香，要用酸甜滋味攻佔消費者的心。

連鎖手搖飲店店長鄭先生說：「剛好也遇到，現在草莓是盛產期，加入冰淇淋，口感更滑順，不會和以往的草莓奶茶(一樣)，會有所謂的反噬感。」粉紅風暴來襲，從餐廳手搖杯到霜淇淋，業者拚新口味拚吸睛度，也宣告今年冬天，草莓季之戰正式開打。

