冬天紫外線比夏天更毒？醫揭「超錯愕真相」 太多人眼睛已被默默傷害

冬天的太陽曬起來特別舒服，讓人忍不住想多曬一會兒。但你知道嗎？冬季的紫外線可能比你想像的更危險！眼科粘靖旻院長表示，很多人以為只有夏天需要防曬，殊不知冬天的低角度陽光、雪地反射、空氣透明度高，反而讓眼睛暴露在更強的紫外線威脅下！

冬季眼睛防曬4大絕招 守護你的靈魂之窗

1、墨鏡不是夏天專利，冬天更要戴

選擇能阻擋99-100% UVA和UVB的太陽眼鏡，鏡片顏色要夠深(灰色、棕色最佳)，但也不要太深，導致瞳孔放大，反而讓更多紫外線進入！鏡框要夠大、最好有側邊防護，才能阻擋從側面射入的光線！特別是在雪地、海邊、高山等紫外線反射強烈的環境，墨鏡絕對是必備裝備。

2、寬帽簷帽子，物理防護最有效

戴一頂寬度至少7-10公分的帽子，可以阻擋約50%從上方照射的紫外線！搭配墨鏡使用效果更好，形成雙重防護網。冬天戴帽子不只保暖，更能幫眼睛擋掉大部分直射光線！

3、避開紫外線高峰時段，聰明安排戶外活動

即使是冬天，上午10點到下午2點之間的紫外線依然最強！如果要進行戶外活動，盡量安排在早晨或傍晚時段；如果無法避開，至少要做好完整的眼睛防護。

4、補充護眼營養素，從內而外強化防禦

葉黃素、玉米黃素、維生素C、E、Omega-3脂肪酸等營養素，能幫助眼睛抵抗紫外線造成的氧化傷害。多吃深綠色蔬菜(菠菜、羽衣甘藍)、黃橘色蔬果(胡蘿蔔、南瓜)、堅果、深海魚類，都能為眼睛建立強大的內在防護網！

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

