冬天緊閉門窗反易生病！醫破迷思：悶熱環境助長病毒傳播

許多民眾冬天明明穿很多、門窗緊閉，卻仍反覆感冒，對此，黃軒醫師表示，問題不在於沒有保暖，而是過度保暖導致身體「悶壞了」，冬天最容易生病的原因，有時候不是冷，而是太努力保暖。

在通風不良的室內，空氣中的病原體濃度會持續累積，呼吸道黏膜防禦力會下降，人一多感染機率就大幅提升。（示意圖／123RF）

重症醫師黃軒指出，許多人對抗寒冷的第一招是把門窗關得密不透風，但這種環境正是病毒、細菌最喜歡的。研究顯示，在通風不良的室內，空氣中的病原體濃度會持續累積，呼吸道黏膜防禦力會下降，人一多感染機率就大幅提升。他特別提醒，有些家庭使用瓦斯熱水器、煤爐或炭火，在密閉空間裡不只有感冒風險，連一氧化碳中毒都可能悄悄發生。

針對電熱毯和電暖器的使用，黃軒指出真正的問題是整夜不關、天天依賴。當身體長時間被外部熱源包辦保暖，自身的產熱與溫度調節系統會逐漸退化。持續加熱會讓環境變乾，導致鼻腔乾、喉嚨痛、聲音沙啞甚至流鼻血。科學研究顯示，乾燥的空氣反而更利於呼吸道病毒存活與傳播。

黃軒建議，真正聰明的保暖是懂得「變化」，應採取分層穿衣法，內層選擇吸汗透氣材質，中層保溫，外層防風防雨，活動多就減少衣物，靜止久就增加，避免流汗後著涼。他強調「冬天不動，免疫力才會真的冷掉」，規律適度的活動可提升免疫細胞反應、降低上呼吸道感染機率，散步、快走、太極都是很好的選擇。

關於通風問題，黃軒表示冬天不需要整天開窗，只需定時換氣。（示意圖／Pixabay）

關於通風問題，黃軒表示冬天不需要整天開窗，只需定時換氣。建議選擇中午或氣溫較高時，每天2至3次，每次10至15分鐘，可以先離開房間或分區輪流開窗，建議室內溫度保持22至24度，濕度保持40%至60%最佳。

黃軒提醒，冬天真正該防的從來不只是冷，而是太悶、太乾、太少動。保暖是讓身體更有能力面對寒冷，不是替它把一切都做完。當留一點空氣、留一點活動、留一點調節空間給身體，感冒真的會少很多。他呼籲民眾「穿好來、動起來、流通起來」，健康的冬天就會跟著來。

