冬天耳鳴 身體循環感染情緒警訊

一到冬天，不少民眾開始出現耳朵「嗡嗡叫」、悶塞感加重，夜深人靜時聲音更加明顯。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，冬季耳鳴並非單純氣候不適，而是身體循環、感染與情緒狀態交織下的警訊，若忽略恐延誤真正病因。

黃軒說明，內耳（耳蝸）是全身對血流最敏感的器官之一。當冷空氣來襲，交感神經興奮、血管收縮，內耳微循環隨之下降，氧氣與營養供應不穩，聽覺神經便可能出現「異常放電」，讓人誤以為聽到聲音，形成耳鳴。這也是為何心血管疾病、偏頭痛或低血壓族群，在冬天特別容易出現耳鳴症狀。

此外，冬季感冒與過敏性鼻炎盛行，許多人只以為是鼻塞不適，卻忽略耳咽管功能障礙的影響。黃軒指出，當中耳壓力無法平衡，可能出現耳悶、耳鳴，甚至低頻轟鳴聲，特別常在清晨起床、天氣驟冷或飛機起降時加劇。

另一個常被忽略的因素是冬天「過於安靜」，戶外活動減少、門窗緊閉，環境聲音降低，大腦反而會放大體內訊號，讓耳鳴變得更加清楚。研究也顯示，耳鳴並非只有耳朵的問題，情緒與睡眠同樣扮演關鍵角色。冬季日照減少，血清素下降，焦慮、失眠與季節性憂鬱增加，大腦對噪音的抑制能力隨之降低，使耳鳴變得「更吵、更煩、更難忽視」。

黃軒提醒，若出現單側耳鳴合併聽力下降、耳鳴伴隨暈眩噁心、耳鳴聲如心跳般規律跳動，或冬天突然發生且持續不退的耳鳴，可能與突發性聽損、血管性耳鳴或神經系統疾病有關。 至於日常保養，黃軒建議，冬天護耳不只是戴帽子，更要注意頭頸保暖、避免忽冷忽熱、妥善治療感冒與鼻炎，夜間可適度保留背景音，並重視睡眠品質，勝過盲目進補。