冬天胃病變多 醫師分析交感神經興奮等4大原因

（中央社記者沈佩瑤台北9日電）30多歲上班族最近常胃痛，一問之下，同事也有類似狀況。天冷胃病變多，醫師分析有4大原因，包括交感神經興奮、重口味飲食增加、幽門螺旋桿菌感染，以及消炎等藥物使用增加。

「冬天比較容易得胃病嗎？沒錯！」基隆長庚醫院健康檢查中心主任錢政弘今天告訴媒體，約在40年前就有歐洲醫學論文指出，消化性潰瘍特別容易發生在冬天，而夏天最少發生，相差最多可到4倍。

錢政弘指出，另外韓國2021年也發表大規模回溯分析報告，研究針對2012年至2016年、共14636名消化性潰瘍患者和3575名消化性潰瘍出血者，分析發現，消化性潰瘍在冬天發生的比例最高（30%），其次是春天，接著夏天，最低的是秋天（21.3%），高低相差有1.4倍。

廣告 廣告

他歸納可能的原因和機轉，首先是生理反應，當天氣寒冷的時候會引起身體的交感神經興奮，以維持體溫，這時候血管會收縮，胃黏膜的血液循環變差，容易出現潰瘍。

第二個原因則是抽煙、喝酒和重口味飲食增加。錢政弘表示，在冬天的時候，很多人為了取暖，或聚餐，喝酒的場合變多，會多抽煙和多喝酒，胃容易出問題。同樣的在冬天，大家會比較常吃麻辣鍋、薑母鴨、燒酒雞等辛辣食物，重口味的食物還是比較傷胃。

錢政弘說，三是幽門螺旋桿菌感染，有研究指出，在冬天的時候感染幽門螺旋桿菌的比例較高，而夏天的比例較低，幽門桿菌是造成消化性潰瘍的主因。

最後是藥物使用增加，錢政弘解釋，冬天天氣溼冷，關節炎容易發作，「消炎止痛藥」使用增加；慢性肺病和氣喘發病也增加，「類固醇」使用多，心血管疾病在這時候也容易出現，「阿司匹林和抗凝血藥」用量增加，很容易造成潰瘍出血，這3種藥都會讓消化性潰瘍惡化。

錢政弘建議，保暖是最基本也最實用的一招，能提高腹部局部溫度，例如天冷的時候肚子放一個暖暖包，似乎比較不會胃痛，其在物理上，確實可能有舒緩效果，對容易胃痛、胃悶的人特別有幫助；此外，務必避免空腹飲酒，建議先吃點飯食、麵包等墊胃，減少酒精直接刺激胃黏膜的機會。

飲食方面，錢政弘說，可多攝取有助胃黏膜修復的食物，包括山藥、南瓜、蘿蔔、秋葵、高麗菜等；研究也顯示，長期補充葉酸有助慢性胃炎修復，菠菜、木瓜、鷹嘴豆、海苔等都是葉酸含量高的食物。本身若有慢性胃炎或腸胃敏感的人，應從日常飲食開始養胃。（編輯：黃世雅）1150109